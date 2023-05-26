«ПСЖ» определил двух приоритетных кандидатов на замену Гальтье: оба тренировали «Реал»

«ПСЖ» занимается поиском нового главного тренера.
Кристоф Гальтье продолжит возглавлять команду только в случае, если переговоры со всеми другими кандидатами провалятся.
Приоритетный вариант для парижан – Зинедин Зидан, запасной – Жозе Моуринью, с которым клуб контактирует с февраля. Оба тренера ранее работали в «Реале».
Также рассматриваются кандидатуры Тиаго Мотты, Хаби Алонсо, Луиса Энрике, Марсело Гольярдо и Абеля Феррейры.
- «ПСЖ» осталось набрать 1 очко, чтобы стать чемпионом Франции.
- Из ЛЧ команда вылетела еще в марте по итогам противостояния с «Баварией».
- В феврале парижане выбыли из Кубка Франции от «Марселя».
Источник: Get French Football News