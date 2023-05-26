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    • «ПСЖ» определил двух приоритетных кандидатов на замену Гальтье: оба тренировали «Реал»

    «ПСЖ» определил двух приоритетных кандидатов на замену Гальтье: оба тренировали «Реал»

    «ПСЖ» занимается поиском нового главного тренера.

    Кристоф Гальтье продолжит возглавлять команду только в случае, если переговоры со всеми другими кандидатами провалятся.

    Приоритетный вариант для парижан – Зинедин Зидан, запасной – Жозе Моуринью, с которым клуб контактирует с февраля. Оба тренера ранее работали в «Реале».

    Также рассматриваются кандидатуры Тиаго Мотты, Хаби Алонсо, Луиса Энрике, Марсело Гольярдо и Абеля Феррейры.

    • «ПСЖ» осталось набрать 1 очко, чтобы стать чемпионом Франции.
    • Из ЛЧ команда вылетела еще в марте по итогам противостояния с «Баварией».
    • В феврале парижане выбыли из Кубка Франции от «Марселя».

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    Источник: Get French Football News

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