«ПСЖ» определил двух приоритетных кандидатов на замену Гальтье: оба тренировали «Реал»

«ПСЖ» занимается поиском нового главного тренера.

Кристоф Гальтье продолжит возглавлять команду только в случае, если переговоры со всеми другими кандидатами провалятся.

Приоритетный вариант для парижан – Зинедин Зидан, запасной – Жозе Моуринью, с которым клуб контактирует с февраля. Оба тренера ранее работали в «Реале».

Также рассматриваются кандидатуры Тиаго Мотты, Хаби Алонсо, Луиса Энрике, Марсело Гольярдо и Абеля Феррейры.