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    Быстров назвал самый лучший стадион, который он видел

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результаты «Краснодара» в этом сезоне.

    – «Краснодар» – это команда, где есть великолепная академия и самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво все оценивать.

    – У «Краснодара» лучшая академия, но при этом с «Ростовом» вышло 7 легионеров в старте.

    – Для того чтобы выходили свои воспитанники, нужно их не отпускать. Это тяжелый труд, нужно много времени тратить на воспитанника. У нас не любят ждать, не надеяться на своих. Мы любим брать пять качественных легионеров и забыть обо всем.

    Верю, что в «Краснодаре» будет пять-шесть воспитанников, которые будут приносить результат. Даже сейчас они играют, но в будущем из них должен состоять костяк клуба.

    • «Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб вышел в Суперфинал Fonbet Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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