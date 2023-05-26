Быстров назвал самый лучший стадион, который он видел

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результаты «Краснодара» в этом сезоне.

– «Краснодар» – это команда, где есть великолепная академия и самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво все оценивать.

– У «Краснодара» лучшая академия, но при этом с «Ростовом» вышло 7 легионеров в старте.

– Для того чтобы выходили свои воспитанники, нужно их не отпускать. Это тяжелый труд, нужно много времени тратить на воспитанника. У нас не любят ждать, не надеяться на своих. Мы любим брать пять качественных легионеров и забыть обо всем.

Верю, что в «Краснодаре» будет пять-шесть воспитанников, которые будут приносить результат. Даже сейчас они играют, но в будущем из них должен состоять костяк клуба.