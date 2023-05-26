Олусегун объявил об уходе из «Краснодара» по окончании сезона

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Да, это правда, что ведется работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу.

Сейчас мой фокус – «Краснодар». Хочу помочь клубу в оставшихся матчах», – сказал Олусегун.