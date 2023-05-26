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    • Олусегун объявил об уходе из «Краснодара» по окончании сезона

    Олусегун объявил об уходе из «Краснодара» по окончании сезона

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

    «Да, это правда, что ведется работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу.

    Сейчас мой фокус – «Краснодар». Хочу помочь клубу в оставшихся матчах», – сказал Олусегун.

    • Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
    • В этом сезоне форвард провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
    • В 2022-м сорвался трансфер Олусегуна в «Ниццу».
    • Сообщалось, что клуб готов продать его за 6-8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +303

      RedMaksim97 2 часа назад

      Когда бразильские петтуххи из Зенита объявят о своём уходе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3654

      acor94 2 часа назад

      За хорошую сумму можно продать и купить взамен ещё десяток ***** (Ни герийцев) , может кто и стрельнет

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