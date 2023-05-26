Олусегун объявил об уходе из «Краснодара» по окончании сезона

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что покинет клуб по окончании сезона.
«Да, это правда, что ведется работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу.
Сейчас мой фокус – «Краснодар». Хочу помочь клубу в оставшихся матчах», – сказал Олусегун.
- Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- В этом сезоне форвард провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
- В 2022-м сорвался трансфер Олусегуна в «Ниццу».
- Сообщалось, что клуб готов продать его за 6-8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»