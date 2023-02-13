«Агента после срыва сменил». Олусегун рассказал о сорвавшемся трансфере из «Краснодара» во французский клуб

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что прошлым летом был близок к переходу в «Ниццу».

«Когда летом стали возвращаться иностранцы, а «Краснодар» взял новичков, у меня не возникло мысли уйти. Все здесь нравилось, хотелось развить успех.

Правда, в прошлом году я мог перейти в «Ниццу». Мои первые мысли были: вау, скоро буду играть против Месси, Мбаппе и Неймара!

Думал, что моя мечта детства – попасть в топ-лигу – вот-вот сбудется. Но от нее пришлось отказаться.

Я пробыл в «Ницце» всего две недели: работал с первой командой, запомнил капитана Данте. Я готов был остаться, но в чем-то не сошлись по условиям, и в итоге агент сказал «нет».

Я легко вернулся в «Краснодар», ведь мне здесь комфортно. Но агента после срыва с «Ниццей» сменил», – рассказал Олусегун.

Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.

В этом сезоне форвард провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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