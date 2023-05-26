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Газзаев назвал задачу ЦСКА на следующий сезон

26 мая 2023, 00:43
2

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил текущие результаты команды и перспективы на сезон-2023/24.

– Как вам команда Владимира Федотова в этом сезоне? Сейчас предстоит борьба за второе место со «Спартаком», и у армейцев на бумаге календарь сложнее.

– Да, на бумаге сложнее. Однако у ЦСКА все равно есть небольшой задел в одно очко. Будет интересно.

Владимир Федотов первый сезон работает в ЦСКА. Ему нужно было время, чтобы игроки привыкли к его требованиям, чтобы он стабилизировал состав.

Считаю, это ему в целом удалось в весенней части сезона. Тот же Карраскаль остается в запасе, Облякову поменяли позицию, и он стал одним из лидеров команды.

В игре ЦСКА появилось качество. Да, армейцы уступили в дерби «Спартаку», но ничья была бы более закономерным результатом.

– Второе место станет для ЦСКА достижением?

– Если армейцы попадут в медали, да еще и выиграют Кубок, то в целом сезон можно будет признать вполне хорошим.

Повторюсь, это только первый год работы Федотова. Он стабилен. В прошлом сезоне стал вторым с «Сочи», а сейчас претендует на серебро с ЦСКА.

Но, учитывая историю, традиции, амбиции этого клуба, конечно, в следующем сезоне перед ЦСКА должна стоять только одна задача – стать чемпионом, нужно будет бороться только за первое место.

– Но тогда надо серьезно укрепить состав.

– Безусловно, некоторые позиции нуждаются в усилении.

  • ЦСКА набрал 54 очка в 28 турах РПЛ.
  • Им осталось сыграть в чемпионате с «Краснодаром» (27 мая) и «Ростовом» (3 июня).
  • 11 июня ЦСКА встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Fonbet Кубка России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Газзаев Валерий
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Garrincha58
1685075773
с ЗМС Заболотным вам только о первом месте мечтать а это как показывает история любимчик Федотова
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Marshall1956
1685178662
задача взять первое место должна стоять всегда,но выиграть у зенита будет не легко.факты говорят сами за себя зенит более сбалансирован и стабилен. ЦВБП
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