Быстров оценил перспективы «Локомотива» на следующий сезон

Как болельщик Локомотива с 24-х летним стажем, выскажусь о перспективах Быстрова на следующий сезон.
Володька будет дальше выдавать на срачтв свои пост-бодуновские мысли, которые он считает гениальными и истерить для приданиям им своеобразной окраски и эффекта, апеллируя тем, что он великий и интеллигентный футболист в прошлом.
Владимир Быстров считает, что «Локомотив» способен бороться за попадание в топ-5 РПЛ в сезоне-2023/24.
«Локомотив» с задачей и без нее – это две разные команды. Когда РЖД поставит задачу бороться за чемпионство, а клуб будет идти пятым, то это будет другой разговор. Сейчас об этом говорить бессмысленно.
Соперники просматривают «Локомотив», люди готовятся к матчам против них. Другое дело, когда у тебя нет никаких задач.
Сможет ли клуб бороться за топ-5? Попадание в пятерку или в тройку – это разные вещи. Бороться за пятерку «Локомотив» сможет, а за тройку – вопрос», – сказал Быстров.
- По итогам 28 туров «Локо» занимает 9-е место в РПЛ, набрав 39 очков.
- Первую часть сезона команда завершила на 14-й строчке – в зоне переходных матчей.