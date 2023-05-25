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    • Быстров оценил перспективы «Локомотива» на следующий сезон

    Быстров оценил перспективы «Локомотива» на следующий сезон

    Владимир Быстров считает, что «Локомотив» способен бороться за попадание в топ-5 РПЛ в сезоне-2023/24.

    «Локомотив» с задачей и без нее – это две разные команды. Когда РЖД поставит задачу бороться за чемпионство, а клуб будет идти пятым, то это будет другой разговор. Сейчас об этом говорить бессмысленно.

    Соперники просматривают «Локомотив», люди готовятся к матчам против них. Другое дело, когда у тебя нет никаких задач.

    Сможет ли клуб бороться за топ-5? Попадание в пятерку или в тройку – это разные вещи. Бороться за пятерку «Локомотив» сможет, а за тройку – вопрос», – сказал Быстров.

    • По итогам 28 туров «Локо» занимает 9-е место в РПЛ, набрав 39 очков.
    • Первую часть сезона команда завершила на 14-й строчке – в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2930

      фанат джигурды 7 минут назад

      Как болельщик Локомотива с 24-х летним стажем, выскажусь о перспективах Быстрова на следующий сезон.
      Володька будет дальше выдавать на срачтв свои пост-бодуновские мысли, которые он считает гениальными и истерить для приданиям им своеобразной окраски и эффекта, апеллируя тем, что он великий и интеллигентный футболист в прошлом.

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