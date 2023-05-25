Быстров оценил перспективы «Локомотива» на следующий сезон

Владимир Быстров считает, что «Локомотив» способен бороться за попадание в топ-5 РПЛ в сезоне-2023/24.

«Локомотив» с задачей и без нее – это две разные команды. Когда РЖД поставит задачу бороться за чемпионство, а клуб будет идти пятым, то это будет другой разговор. Сейчас об этом говорить бессмысленно.

Соперники просматривают «Локомотив», люди готовятся к матчам против них. Другое дело, когда у тебя нет никаких задач.

Сможет ли клуб бороться за топ-5? Попадание в пятерку или в тройку – это разные вещи. Бороться за пятерку «Локомотив» сможет, а за тройку – вопрос», – сказал Быстров.