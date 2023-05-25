Отец Сафонова резко ответил на заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал заявление бывшей супруги футболиста.
Ранее Анастасия Сафонова сообщила в соцсетях, что футболист требует через суд отдать ему двухлетнюю дочь и взыскать алименты с бывшей жены.
«Матвей хочет забрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», – сказал Евгений Сафонов.
- Сафонову 24 года.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.
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Источник: «Спорт-Экспресс»