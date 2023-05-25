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    • Отец Сафонова резко ответил на заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

    Отец Сафонова резко ответил на заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

    Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал заявление бывшей супруги футболиста.

    Ранее Анастасия Сафонова сообщила в соцсетях, что футболист требует через суд отдать ему двухлетнюю дочь и взыскать алименты с бывшей жены.

    «Матвей хочет забрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», – сказал Евгений Сафонов.

    • Сафонову 24 года.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2223

      spam2009 1 час назад

      надежда и опора сборной России потихонь ку деградирует и пускает все больше пенок и похож на дырку. Может стало слишком много дырок в жизни?

      1
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      Рейтинг: +21433

      derrik2000 1 час назад

      В общем, дело ясное, что дело тёмное.)) Ясно только одно: бабца хочУт денешкафф.

      0
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      Рейтинг: +4202

      Ziklop > derrik2000 41 минуту назад

      ХА какая бабца хочет? похоже новая бабца больше хочет.
      этот теленок не будет никогда хорошим вратарём, останется молодым и перспективным , в коих ходит уже несколько лет!

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      Рейтинг: +21433

      derrik2000 > derrik2000 27 минут назад

      Да там, по всей видимости, обе хотят. БАБЛА.)) Что касается "останется молодым и перспективным"... Я это уже давно понял. Мужского стержня у него, к сожалению нет. Потому и будет для всяких разных баб двойной коровой.

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