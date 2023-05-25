Канчельскис: «Баринов пополнил ряды сказочников»

Андрей Канчельскис раскритиковал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за продление контракта с клубом.

«Баринову по силам было заиграть в Турции – надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов.

С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом – в статусе свободного агента.

А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ.

Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», – сказал Канчельскис.