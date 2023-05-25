Канчельскис: «Баринов пополнил ряды сказочников»

Андрей Канчельскис раскритиковал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за продление контракта с клубом.
«Баринову по силам было заиграть в Турции – надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов.
С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом – в статусе свободного агента.
А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ.
Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», – сказал Канчельскис.
- Баринов – воспитанник «Локо».
- Он подписал контракт до 2026 года.
- Зимой российским хавбеком интересовался «Бешикташ».
Источник: «РБ Спорт»