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    Канчельскис: «Баринов пополнил ряды сказочников»

    Андрей Канчельскис раскритиковал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за продление контракта с клубом.

    «Баринову по силам было заиграть в Турции – надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов.

    С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом – в статусе свободного агента.

    А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ.

    Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», – сказал Канчельскис.

    • Баринов – воспитанник «Локо».
    • Он подписал контракт до 2026 года.
    • Зимой российским хавбеком интересовался «Бешикташ».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3554

      FRZZ 6 минут назад

      Турецкий чемпионат более динамичный, там пахать нужно, а российские игроки не любят особо утруждать себя.

      0
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      Рейтинг: +1120

      SLADE2019 41 минуту назад

      Видимо, Дзюба просветил его насчет Турции, сиди, давай и не дергайся.

      0
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