Уткин объяснил, почему считает несправедливой дисквалификацию Соболева

Журналист и блогер Василий Уткин не согласен с отстранением Александра Соболева.

Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.

В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

Уткин напомнил, что подобные жесты в плей-офф Лиги чемпионов демонстрировались Диего Симеоне и Криштиану Роналду, которых никто за это не наказывал.

«И за это ни один не получил даже желтыша. А побренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ, Симеоне и Криш, не последние люди.

Все СМИ давно рассуждают о крепости яиц, об их железистости, каламбурят насчет balls, nuts, cojones.

Про яйца спокойно говорят боссы клубов за пределами футбола, в частности, Майкл Оливер Ротенберг, известный также как Роман.

А Соболева за cojones/nuts/яйца дисквалифицируют. Это яйцемерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.