Уткин объяснил, почему считает несправедливой дисквалификацию Соболева

Журналист и блогер Василий Уткин не согласен с отстранением Александра Соболева.
- Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
- В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
Уткин напомнил, что подобные жесты в плей-офф Лиги чемпионов демонстрировались Диего Симеоне и Криштиану Роналду, которых никто за это не наказывал.
«И за это ни один не получил даже желтыша. А побренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ, Симеоне и Криш, не последние люди.
Все СМИ давно рассуждают о крепости яиц, об их железистости, каламбурят насчет balls, nuts, cojones.
Про яйца спокойно говорят боссы клубов за пределами футбола, в частности, Майкл Оливер Ротенберг, известный также как Роман.
А Соболева за cojones/nuts/яйца дисквалифицируют. Это яйцемерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина