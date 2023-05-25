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  • Уткин объяснил, почему считает несправедливой дисквалификацию Соболева

Уткин объяснил, почему считает несправедливой дисквалификацию Соболева

25 мая 2023, 08:16
15

Журналист и блогер Василий Уткин не согласен с отстранением Александра Соболева.

  • Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
  • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

Уткин напомнил, что подобные жесты в плей-офф Лиги чемпионов демонстрировались Диего Симеоне и Криштиану Роналду, которых никто за это не наказывал.

«И за это ни один не получил даже желтыша. А побренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ, Симеоне и Криш, не последние люди.

Все СМИ давно рассуждают о крепости яиц, об их железистости, каламбурят насчет balls, nuts, cojones.

Про яйца спокойно говорят боссы клубов за пределами футбола, в частности, Майкл Оливер Ротенберг, известный также как Роман.

А Соболева за cojones/nuts/яйца дисквалифицируют. Это яйцемерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Уткин Василий
Комментарии (15)
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oyabun
1684993725
Ну надо же понимать - "Это другое!". А по сути, многовато влепили. Хватило бы и пары игр для бана, раз уж надо было примерно показательно наказать.
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Дядя Серёжа
1684996554
Хватило бы жёлтой и оштрафовать в клубе за аморальность, хоть Соболь, хоть Роша, хоть Кокоша и Тотоша
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cska1948
1684998297
Симеоне показал жест ни к кому конкретно не обращаясь и не делая характерного движения телом вперед, что сделал Соболев в отношении конкретного человека. Жест Симеоне можно расценить, как то, что у его команды есть яйца и скорее всего Симеоне именно это и хотел показать. Но жест Соболева носил совсем другой смысл. Так что Уткин или действительно не разобрался, или сознательно хочет отмазать Соболева. П.С. Про жест Роналду не помню, поэтому сказать о нём ничего не могу.
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gennadiy
1685000031
Мало дали,Ему суток 15 бы метлой помести, и Уткину этому тоже,что бы ума прибавилось.
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Persona_non_Grata
1685002514
Редкий случай когда пожалуй соглашусь с Уткиным - наверное надо было обоим дать по желтой, возможно и раньше, глядишь этого бы и не было. А то раздули из этого СОБЫТИЕ ВЕКА ! ((( Да поведение Соболева не красит его, да частенько ведет себя по хамски, но за это он и главный получатель желтых в Спартаке и если его терпит руководство и тренер, ну значит, даже с учетом этого недостатка он нужен команде... Возможно чаша терпения когда нибудь иссякнет. "Некоторые" вон даже имеют привычку кусаться... )))
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DOCTOR PENALTY
1685003528
Не прогибайся, Вася, не надо, никогда не попасть тебе в пресс-службу Спартака. ***
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