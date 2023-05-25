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    • Уткин объяснил, почему считает несправедливой дисквалификацию Соболева

    Уткин объяснил, почему считает несправедливой дисквалификацию Соболева

    Журналист и блогер Василий Уткин не согласен с отстранением Александра Соболева.

    • Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
    • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

    Уткин напомнил, что подобные жесты в плей-офф Лиги чемпионов демонстрировались Диего Симеоне и Криштиану Роналду, которых никто за это не наказывал.

    «И за это ни один не получил даже желтыша. А побренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ, Симеоне и Криш, не последние люди.

    Все СМИ давно рассуждают о крепости яиц, об их железистости, каламбурят насчет balls, nuts, cojones.

    Про яйца спокойно говорят боссы клубов за пределами футбола, в частности, Майкл Оливер Ротенберг, известный также как Роман.

    А Соболева за cojones/nuts/яйца дисквалифицируют. Это яйцемерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +469

      cska1948 4 минуты назад

      Симеоне показал жест ни к кому конкретно не обращаясь и не делая характерного движения телом вперед, что сделал Соболев в отношении конкретного человека. Жест Симеоне можно расценить, как то, что у его команды есть яйца и скорее всего Симеоне именно это и хотел показать. Но жест Соболева носил совсем другой смысл. Так что Уткин или действительно не разобрался, или сознательно хочет отмазать Соболева.
      П.С. Про жест Роналду не помню, поэтому сказать о нём ничего не могу.

      0
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      Рейтинг: +5847

      Дядя Серёжа 33 минуты назад

      Хватило бы жёлтой и оштрафовать в клубе за аморальность, хоть Соболь, хоть Роша, хоть Кокоша и Тотоша

      0
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      Рейтинг: +33817

      oyabun 1 час назад

      Ну надо же понимать - "Это другое!". А по сути, многовато влепили. Хватило бы и пары игр для бана, раз уж надо было примерно показательно наказать.

      0
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      Рейтинг: +11

      alexpiter2000 > oyabun 24 минуты назад

      Соболеву по совокупности влепили 4 матча. По хамски ведёт себя не первый матч. То недотрогу изображает, то обиженку. Может теперь подумает и начнёт исполнять свою роль бревна тихо, без лишних эмоций

      1
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      Рейтинг: +2435

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Жиртрест специалист по яйцам. Конспектирует кто, где и когда звенел ими! Гыгыгы

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