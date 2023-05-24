Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Баста выступит на суперфинале Кубка России

    Рэп– и поп-исполнитель Баста сообщил, что выступит на суперфинале Кубка России. Он споет треки «Моя игра» и «Сансара», а в случае победы ЦСКА – неофициальный гимн клуба «Мама, мы ЦСКА».

    «Меня пригласили поддержать клуб. Я согласился. Матчи, где действует Fan ID, я не посещаю принципиально. Спою и пойду смотреть футбол по телевизору», – сказал артист.

    • Суперфинал Кубка ЦСКА – «Краснодар» состоится 11 июня в «Лужниках».
    • В прошлом году на финале турнира выступили МакSим и Люся Чеботина.
    • Действующий победитель турнира – «Спартак».

    Новости по теме
    Команда Уткина может сыграть в Кубке России
    Shaman отказался выступать на Суперфинале Fonbet Кубка России 11
    Ивич высказался о выходе «Краснодара» в Суперфинал Fonbet Кубка России
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9082

      vladik12 1 час назад

      Все равно лучше, чем год назад, не будет(.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 