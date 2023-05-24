Баста выступит на суперфинале Кубка России

Рэп– и поп-исполнитель Баста сообщил, что выступит на суперфинале Кубка России. Он споет треки «Моя игра» и «Сансара», а в случае победы ЦСКА – неофициальный гимн клуба «Мама, мы ЦСКА».
«Меня пригласили поддержать клуб. Я согласился. Матчи, где действует Fan ID, я не посещаю принципиально. Спою и пойду смотреть футбол по телевизору», – сказал артист.
- Суперфинал Кубка ЦСКА – «Краснодар» состоится 11 июня в «Лужниках».
- В прошлом году на финале турнира выступили МакSим и Люся Чеботина.
- Действующий победитель турнира – «Спартак».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова