Баста выступит на суперфинале Кубка России

Рэп– и поп-исполнитель Баста сообщил, что выступит на суперфинале Кубка России. Он споет треки «Моя игра» и «Сансара», а в случае победы ЦСКА – неофициальный гимн клуба «Мама, мы ЦСКА».

«Меня пригласили поддержать клуб. Я согласился. Матчи, где действует Fan ID, я не посещаю принципиально. Спою и пойду смотреть футбол по телевизору», – сказал артист.