Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» привел доказательство, что он самый популярный клуб России

    «Зенит» привел доказательство, что он самый популярный клуб России

    «Зенит» сообщил, что достиг 10 миллионов подписчиков во всех социальных сетях.

    «Это абсолютный рекорд среди российских спортивных клубов.

    Общий объем аудитории сине-бело-голубых на всех площадках в социальных сетях превысил 10 миллионов подписчиков.

    Ближайшими преследователями петербуржцев по этому показателю являются московские «Спартак» (6,4 млн подписчиков), ЦСКА (2,9 млн), «Локомотив» (2 млн) и «Динамо» (1,9 млн)» – написал «Зенит».

    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
    • У клуба теперь 2 звезды на логотипе.
    • Самым титулованным клубом страны остается «Спартак».

    Новости по теме
    Пять топ-клубов АПЛ интересуются защитником «Зенита» 5
    «Зенит» назвал цену на Малкома 6
    Три европейских топ-клуба интересуются Малкомом 4
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3047

      шахта Заполярная 12 минут назад

      А че так мало написали, всего лишь десять, как то скромно для газовых. Или они посчитали всех кому за существования газпрема газ провели, облагодетельствовали так сказать. Вы как были убогие, так ими и останетесь. Как же у вас подгорает, что Спартак везде выше газовых. гыгыгы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1190

      MDAR 12 минут назад

      Ну да, половина из них боты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5995

      Павелий > MDAR 8 минут назад

      Не исключаю, что даже больше ботов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25092

      bset 16 минут назад

      Опрос в интернете показал, что 100% опрошенных пользуются интернетом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      timon2401 19 минут назад

      эво как Зенитушку то плющит))) привели бы в пример лучше что на Зенит кроме как на домашний стадион за бесплатный чебурек ни кто ни одном городе ни ходит..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      7:1 29 минут назад

      бом-бом-бом, как же хорошо пригорело у свенорылых, особенно у промкваса!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14792

      Алексей З 33 минуты назад

      Источник достоверный, к бабке не ходи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34496

      VVM1964 41 минуту назад

      Зенит "СООБЩИЛ" !!! ))) - Да им соврать, что высморкаться !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1218

      ВасяК 45 минут назад

      А ещё можно сходить на площадь трёх вокзалов,там вы точно первые!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10907

      ivany4 1 час назад

      Ну если иметь хотя бы по 3-5 акков, как на бомбардтре, то ничего удивительного. Я бы сказал "недобор голосов" или "не докрутили счетчики". Два года назад их было приблизительно 5,5.
      Но советую всем обратить внимание на следующее:
      - Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
      - У клуба теперь 2 звезды на логотипе.
      - Самым титулованным клубом страны остается «Спартак».
      Особенно на 3-ю сноску. И заметьте, не Спартак об этом говорит, а сторонние эксперты.
      А источник-то - телеграм-канал «Зенита».)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3878

      anatolich72 1 час назад

      Во убогие!!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 