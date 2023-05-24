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  • «Зенит» привел доказательство, что он самый популярный клуб России

«Зенит» привел доказательство, что он самый популярный клуб России

24 мая 2023, 19:17
46

«Зенит» сообщил, что достиг 10 миллионов подписчиков во всех социальных сетях.

«Это абсолютный рекорд среди российских спортивных клубов.

Общий объем аудитории сине-бело-голубых на всех площадках в социальных сетях превысил 10 миллионов подписчиков.

Ближайшими преследователями петербуржцев по этому показателю являются московские «Спартак» (6,4 млн подписчиков), ЦСКА (2,9 млн), «Локомотив» (2 млн) и «Динамо» (1,9 млн)» – написал «Зенит».

  • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
  • У клуба теперь 2 звезды на логотипе.
  • Самым титулованным клубом страны остается «Спартак».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (46)
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FCSpartakM
1684945379
Какими надо быть вафлями, чтобы популярность высчитывать по кол-ву подписчиков. Я предполагаю, что у коней болел больше, чем у зенита.
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Рыло свина
1684946575
глупые мерялки, ведь кто-то премии за эту доказуху получает!
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NewLife
1684946874
В каких это соц сетях, уточните, а то есть сети, в которых даже школьник может делать бесконечные накрутки. Уже тысячу раз это всем объясняли, особенно во время выборных компаний в разных странах.
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anatolich72
1684947740
Во убогие!!!!
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ivany4
1684947969
Ну если иметь хотя бы по 3-5 акков, как на бомбардтре, то ничего удивительного. Я бы сказал "недобор голосов" или "не докрутили счетчики". Два года назад их было приблизительно 5,5. Но советую всем обратить внимание на следующее: - Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ. - У клуба теперь 2 звезды на логотипе. - Самым титулованным клубом страны остается «Спартак». Особенно на 3-ю сноску. И заметьте, не Спартак об этом говорит, а сторонние эксперты. А источник-то - телеграм-канал «Зенита».)))
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ВасяК
1684949018
А ещё можно сходить на площадь трёх вокзалов,там вы точно первые!!!
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VVM1964
1684949264
Зенит "СООБЩИЛ" !!! ))) - Да им соврать, что высморкаться !!!
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timon2401
1684950552
эво как Зенитушку то плющит))) привели бы в пример лучше что на Зенит кроме как на домашний стадион за бесплатный чебурек ни кто ни одном городе ни ходит..
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MDAR
1684951019
Ну да, половина из них боты.
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шахта Заполярная
1684951021
А че так мало написали, всего лишь десять, как то скромно для газовых. Или они посчитали всех кому за существования газпрема газ провели, облагодетельствовали так сказать. Вы как были убогие, так ими и останетесь. Как же у вас подгорает, что Спартак везде выше газовых. гыгыгы.
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