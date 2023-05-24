«Зенит» привел доказательство, что он самый популярный клуб России

«Зенит» сообщил, что достиг 10 миллионов подписчиков во всех социальных сетях.
«Это абсолютный рекорд среди российских спортивных клубов.
Общий объем аудитории сине-бело-голубых на всех площадках в социальных сетях превысил 10 миллионов подписчиков.
Ближайшими преследователями петербуржцев по этому показателю являются московские «Спартак» (6,4 млн подписчиков), ЦСКА (2,9 млн), «Локомотив» (2 млн) и «Динамо» (1,9 млн)» – написал «Зенит».
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
- У клуба теперь 2 звезды на логотипе.
- Самым титулованным клубом страны остается «Спартак».
Источник: телеграм-канал «Зенита»