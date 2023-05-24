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    Пирло покинул пост главного тренера команды Оздоева

    Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло покинул турецкий клуб.

    «Поскольку мы не можем продолжить работу с Андреа Пирло и его командой в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб, что даст им спланировать свое будущее.

    Команда будет работать эффективнейшим образом, чтобы достойно провести остаток сезона. Мы очень рады, что нам удалось провести сезон под руководством Андреа Пирло и благодарим его за вклад в наш клуб. Желаем успехов и всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба.

    • За «Карагюмрюк» играет Магомед Оздоев.
    • Пирло лично приглашал его в турецкий клуб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +939

      7:1 1 час назад

      ходит слух, что оздоев там очень прилично играет. может, переберётся в новый клуб пирло в итоге, если его куда назначат. пушечный гол оздоева в ворота челси, думаю, ещё не скоро забудут даже хряки, которые благодарят всевышнего, что этот гол был не в их ворота (а всевышним у них считается дезеув, кто-то даже икону с его изображением хранит под подушкой, например, местный номэд)

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