Пирло покинул пост главного тренера команды Оздоева

Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло покинул турецкий клуб.

«Поскольку мы не можем продолжить работу с Андреа Пирло и его командой в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб, что даст им спланировать свое будущее.

Команда будет работать эффективнейшим образом, чтобы достойно провести остаток сезона. Мы очень рады, что нам удалось провести сезон под руководством Андреа Пирло и благодарим его за вклад в наш клуб. Желаем успехов и всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба.