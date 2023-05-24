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    • Семенов рассказал о двойных премиальных в «Ахмате» за поражения

    Семенов рассказал о двойных премиальных в «Ахмате» за поражения

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о премиальных в грозненском клубе.

    – Многие игроки «Терека» конца 2000-х – начала 2010-х годов в интервью вспоминают, как руководство дарило различные подарки за победы. Сейчас такого совсем уже нет?

    – У нас и так все есть. Всем, чем нужно, команда всем обеспечена, поэтому никаких подарков в принципе не надо. У нас есть и двойные премиальные, которые иногда президент клуба обеспечивает, так что у нас все в порядке.

    – За матчи с «Зенитом» и «Спартаком» получаете двойные премиальные?

    – Да.

    – А за матчи с другими командами?

    – Смотря на игру. Руководство от нее отталкивается при принятии решения. После игры они решают. Иногда можем получить двойные премиальные даже после поражения, если руководители сочтут его достойным. Поощряют нас так, что больше ничего не нужно.

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    Источник: «Известия»

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