Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Оренбург» активировал опцию выкупа вингера «Спартака»

    Степан Оганесян не вернется в «Спартак» после аренды в «Оренбурге».

    «Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились.

    Сейчас ведем переговоры по личному контракту футболиста. Ждем решения стороны игрока», – сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

    • 21-летний Оганесян – воспитанник «Спартака».
    • «Оренбург» арендовал его в июле.
    • В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

    Новости по теме
    Хаджи: «Соболев заболевает – надо сводить его к психологу»
    Стал известен вердикт ЭСК РФС по пенальти на Мозесе в матче «Спартак» – ЦСКА 2
    Джигурда оценил жест Соболева в матче с ЦСКА 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21429

      derrik2000 30 минут назад

      А есть опция обратного выкупа Спартаком? Паренек-то, судя по всему, мужает и раскрывается, как очень неплохой игрок линии атаки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 