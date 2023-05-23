«Оренбург» активировал опцию выкупа вингера «Спартака»

Степан Оганесян не вернется в «Спартак» после аренды в «Оренбурге».
«Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились.
Сейчас ведем переговоры по личному контракту футболиста. Ждем решения стороны игрока», – сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
- 21-летний Оганесян – воспитанник «Спартака».
- «Оренбург» арендовал его в июле.
- В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»