«Оренбург» активировал опцию выкупа вингера «Спартака»

Степан Оганесян не вернется в «Спартак» после аренды в «Оренбурге».

«Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились.

Сейчас ведем переговоры по личному контракту футболиста. Ждем решения стороны игрока», – сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.