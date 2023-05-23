Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Де Брюйне поднялся в топ-5

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.
Первым в списке остается нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
В топ-3 также входят Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) и Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция).
Предыдущая версия рейтинга выходила 8 мая.
- Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
- Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);
- Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);
- Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);
- Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);
- Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
- Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 10-й);
- Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);
- Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);
- Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);
- Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
- Родриго Гоэс («Реал», ранее – 11-й).
Источник: Goal