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  • Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Де Брюйне поднялся в топ-5

Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Де Брюйне поднялся в топ-5

23 мая 2023, 17:23
6

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Первым в списке остается нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В топ-3 также входят Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) и Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция).

Предыдущая версия рейтинга выходила 8 мая.

  1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
  3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
  4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);
  5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);
  6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);
  7. Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);
  8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);
  9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);
  10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);
  11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
  12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
  13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);
  14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 10-й);
  15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);
  16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);
  17. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);
  18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);
  19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
  20. Родриго Гоэс («Реал», ранее – 11-й).

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Источник: Goal
Месси Лионель Бензема Карим Левандовски Роберт Гюндоган Илкай Де Брюйне Кевин Грилиш Джек Каземиро Фернандеш Бруну Силва Бернарду Рэшфорд Маркус Мбаппе Килиан Винисиус Мартинес Лаутаро Холанд Эрлинг Кварацхелия Хвича Осимхен Виктор Родриго Сака Букайо Беллингем Джуд Альварес Хулиан
Комментарии (6)
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Alejandrrro
1684853135
Тут распределение мест не настолько информативно. Коэффициенты или вероятности от букмекеров информативнее. Месси - 1.57 Холланд - 2.38 Винисиус - 26 Де Брюйне - 34 Бензема - 34 Мбаппе - 34
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Alejandrrro
1684853269
В чемпионате Франции результативнее Месси или Мбаппе? Мбаппе. На чемпионате мира результативнее Месси или Мбаппе? Мбаппе. Но Мбаппе - аутсайдер. А Месси - фаворит. Хотя индивидуально Мбаппе превзошёл Месси.
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RealDiMoNMadrid
1684865098
Если брать по совокупности титулов и затраченных усилий ради победы команды, то номер 1 должен быть Де Брюйне
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zigbert
1684931105
После ЧМ-2022 Де Брюйне стал играть лучше, это факт.
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