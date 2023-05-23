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    • Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Де Брюйне поднялся в топ-5

    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Де Брюйне поднялся в топ-5

    Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

    Первым в списке остается нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

    В топ-3 также входят Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) и Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция).

    Предыдущая версия рейтинга выходила 8 мая.

    1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
    4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);
    5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);
    6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);
    7. Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);
    8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);
    9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);
    10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);
    11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
    12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
    13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);
    14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 10-й);
    15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);
    16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);
    17. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);
    18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);
    19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
    20. Родриго Гоэс («Реал», ранее – 11-й).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +494

      Alejandrrro 15 минут назад

      В чемпионате Франции результативнее Месси или Мбаппе? Мбаппе.
      На чемпионате мира результативнее Месси или Мбаппе? Мбаппе.

      Но Мбаппе - аутсайдер. А Месси - фаворит. Хотя индивидуально Мбаппе превзошёл Месси.

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      Рейтинг: +494

      Alejandrrro 18 минут назад

      Тут распределение мест не настолько информативно. Коэффициенты или вероятности от букмекеров информативнее.

      Месси - 1.57
      Холланд - 2.38
      Винисиус - 26
      Де Брюйне - 34
      Бензема - 34
      Мбаппе - 34

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