Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Де Брюйне поднялся в топ-5

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Первым в списке остается нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В топ-3 также входят Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) и Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция).

Предыдущая версия рейтинга выходила 8 мая.