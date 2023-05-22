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    • Чернов объяснил, почему встречался с игроками ЦСКА за несколько дней до дерби

    Чернов объяснил, почему встречался с игроками ЦСКА за несколько дней до дерби

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал встречу с игроками ЦСКА за несколько дней до дерби.

    «Мы иногда встречаемся, дружим более десяти лет. Никакой подтекст тут искать не надо. Ребята предложили увидеться.

    Я не ходил за день до игры, это было за 5-6 дней до матча. Ничего такого, просто посидели. На первой фотке они вообще всей командой собрались за два дня до этого, а меня как-то приплетают.

    Мы с женой, няней и маленькой дочкой поехали, отдохнули, ничего такого нет. Думаю, на поле все все увидели. Это никак не повлияло на мою игру», – сказал Чернов.

    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.
    • Команда Чернова поднялась на третье место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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