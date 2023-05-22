Чернов объяснил, почему встречался с игроками ЦСКА за несколько дней до дерби

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал встречу с игроками ЦСКА за несколько дней до дерби.

«Мы иногда встречаемся, дружим более десяти лет. Никакой подтекст тут искать не надо. Ребята предложили увидеться.

Я не ходил за день до игры, это было за 5-6 дней до матча. Ничего такого, просто посидели. На первой фотке они вообще всей командой собрались за два дня до этого, а меня как-то приплетают.

Мы с женой, няней и маленькой дочкой поехали, отдохнули, ничего такого нет. Думаю, на поле все все увидели. Это никак не повлияло на мою игру», – сказал Чернов.