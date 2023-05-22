Павлюченко дал оценку судейству Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко дал комментарии по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

Дерби обслуживал Сергей Карасев.

ЦСКА уступил со счетом 1:2.

В середине 2-го тайма Александр Соболев и Виллиан Роша были удалены после провокации форварда «Спартака».

Он показал неприличный жест, схватившись за пах.

ЦСКА обратится в ЭСК как минимум по двум моментам в дерби.

«Был яркий матч с удалениями, голами, пенальти, настоящее дерби! «Спартак» был чуть удачливее. Если выиграли, значит, правильно играли.

Не сказать, что прям понравились мне, но бились, боролись, создавали моменты. Я поздравляю «Спартак» с победой.

На повторе видно, что пенальти был. Он успевает чуть-чуть протолкнуть мяч, чуть быстрее ногу подставить – и идeт удар. В динамике тяжело разглядеть этот момент. Но после повтора, считаю, пенальти был.

Соболев повeл себя некрасиво, за это в футболе удаляют. Но за что красная карточка защитнику? Он показывал судье, какой жест показал Соболев.

Такой момент – на усмотрение арбитра. Может, он посчитал, что Роша тоже не имел право показывать такое.

Соболев точно не сыграет в следующем матче, но красную Роши могут убрать. Апелляция со стороны ЦСКА будет», – считает Павлюченко.