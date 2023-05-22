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  • Павлюченко дал оценку судейству Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА

Павлюченко дал оценку судейству Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА

22 мая 2023, 11:23
4

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко дал комментарии по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Был яркий матч с удалениями, голами, пенальти, настоящее дерби! «Спартак» был чуть удачливее. Если выиграли, значит, правильно играли.

Не сказать, что прям понравились мне, но бились, боролись, создавали моменты. Я поздравляю «Спартак» с победой.

На повторе видно, что пенальти был. Он успевает чуть-чуть протолкнуть мяч, чуть быстрее ногу подставить – и идeт удар. В динамике тяжело разглядеть этот момент. Но после повтора, считаю, пенальти был.

Соболев повeл себя некрасиво, за это в футболе удаляют. Но за что красная карточка защитнику? Он показывал судье, какой жест показал Соболев.

Такой момент – на усмотрение арбитра. Может, он посчитал, что Роша тоже не имел право показывать такое.

Соболев точно не сыграет в следующем матче, но красную Роши могут убрать. Апелляция со стороны ЦСКА будет», – считает Павлюченко.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Павлюченко Роман Карасев Сергей
Комментарии (4)
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шахта Заполярная
1684749971
Рома, а это не ты говорил, что Спартаку ловить нечего с конями. Ну и как теперь, что скажешь. В команду , если ты считаешь ее своей, надо верить.
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