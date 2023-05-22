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    • Павлюченко дал оценку судейству Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Павлюченко дал оценку судейству Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко дал комментарии по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Был яркий матч с удалениями, голами, пенальти, настоящее дерби! «Спартак» был чуть удачливее. Если выиграли, значит, правильно играли.

    Не сказать, что прям понравились мне, но бились, боролись, создавали моменты. Я поздравляю «Спартак» с победой.

    На повторе видно, что пенальти был. Он успевает чуть-чуть протолкнуть мяч, чуть быстрее ногу подставить – и идeт удар. В динамике тяжело разглядеть этот момент. Но после повтора, считаю, пенальти был.

    Соболев повeл себя некрасиво, за это в футболе удаляют. Но за что красная карточка защитнику? Он показывал судье, какой жест показал Соболев.

    Такой момент – на усмотрение арбитра. Может, он посчитал, что Роша тоже не имел право показывать такое.

    Соболев точно не сыграет в следующем матче, но красную Роши могут убрать. Апелляция со стороны ЦСКА будет», – считает Павлюченко.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +997

      rac531 46 минут назад

      РОША
      «Я показал судьям, что ко мне было применено [свой причиндал], а меня удалили. Надо посмотреть повтор»

      И в само деле, демонстрация перед трибунами, как выразился Роша своих причиндалов, для ПАВЛЮЧЕНКО и других почитателей мужских достоинств, было прекрасное зрелище, достойное кисти Микеланжелло, Караваджо, Рубенса, ...


















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