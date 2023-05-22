Генич: «Фанаты «Ростова» желают мне сгнить»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заверил, что он снял проклятие с «Ростова».
«Я давно снял проклятие с «Ростова»! Уже давно их простил – сразу после поражения от «Факела».
Наладил ли я контакты с «Ростовом»? Нет, ни с кем не общаюсь и не собираюсь в ближайшее время. Это не моя война. Всячески всегда поддерживал «Ростов». Если захотят, сами выйдут на связь и пообщаемся.
Что мне пишут ростовские болельщики? Чтоб я сгнил. Что я могу поделать?» – сказал журналист.
- После матча «Спартак» – «Ростов» (1:1) дончане упрекнули Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
- Генич назвал претензии клуба «зашкваром» и пожелал им проиграть в оставшихся матчах сезона.
- С тех пор у «Ростова» 3 поражения в 3 матчах.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого