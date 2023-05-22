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    Генич: «Фанаты «Ростова» желают мне сгнить»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заверил, что он снял проклятие с «Ростова».

    «Я давно снял проклятие с «Ростова»! Уже давно их простил – сразу после поражения от «Факела».

    Наладил ли я контакты с «Ростовом»? Нет, ни с кем не общаюсь и не собираюсь в ближайшее время. Это не моя война. Всячески всегда поддерживал «Ростов». Если захотят, сами выйдут на связь и пообщаемся.

    Что мне пишут ростовские болельщики? Чтоб я сгнил. Что я могу поделать?» – сказал журналист.

    • После матча «Спартак»«Ростов» (1:1) дончане упрекнули Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
    • Генич назвал претензии клуба «зашкваром» и пожелал им проиграть в оставшихся матчах сезона.
    • С тех пор у «Ростова» 3 поражения в 3 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +29663

      JTherry 46 минут назад

      "у «Ростова» 3 поражения в 3 матчах..."
      ...проклятие генича действует: пенали перестали ставить на дельфиненке Коле...) "валерим" далее..!

      0
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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > JTherry 31 минуту назад

      Зато вам, хрюкающим утыркам, ставят не мытьём так катаньем в каждой игре, упорно затягивая на второе место

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      Рейтинг: +5799

      Дядя Серёжа > кaстрюлька 23 минуты назад

      у тебя кастрюлька не варит

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      Рейтинг: +997

      rac531 1 час назад

      Мысль интересная и справедливая)

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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька 1 час назад

      Лучше сам утопись, собака сутулая

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