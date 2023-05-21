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    • Газзаев раскритиковал Заболотного: «Тяжело играть, когда у тебя в атаке на одного человека меньше»

    Газзаев раскритиковал Заболотного: «Тяжело играть, когда у тебя в атаке на одного человека меньше»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвел итоги матча со «Спартаком» (1:2).

    – Результат закономерен?

    – Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.

    – Голевую атаку начал Акинфеев.

    – Возможности Игоря мы все давно знаем. Что ж, у ЦСКА есть еще одна опция в атаке.

    – Что сломалось в игре ЦСКА после перерыва?

    – Я бы не сказал, что что-то сломалось. Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше.

    – Это вы о Заболотном?

    – Увы, он сегодня многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной. Приходится признать, что его игра отличалась явно не в лучшую сторону от действий тех же Чалова и Облякова. «Спартак», наверное, был немного поострее в концовке. Хорошо вышел на замену Мозес, который заработал пенальти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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