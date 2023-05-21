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    • Экс-жена Тарасова Бузова рассказала, когда у нее последний раз был секс

    Экс-жена Тарасова Бузова рассказала, когда у нее последний раз был секс

    Ольга Бузова, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова, ответила, когда у нее последний раз был половой акт.

    «Я одна два года и три месяца. Последний секс у меня был в 2021 году.

    Как справляюсь? Для меня секс не главное. Главное – любовь. Все мои мужчины знали, что я верная и преданная. Мне секс необязателен.

    Как сбрасываю напряжение? Бокс, спорт, концерты, люди», – рассказала 37-летняя артистка.

    • Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
    • В 2019-2021 годах Ольга встречалась с рэп-исполнителем Давой.
    • Бузова играла с «легендами футбола в Барселоне».

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    Источник: телеграм-канал ТНТ

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +126

      Niklas80 25 минут назад

      Как я жил без этой информации, не знаю?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24696

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Насытилась сверх нормы за бурные предыдущие годы?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1335

      кaстрюлька 48 минут назад

      Эй, ночальник, наваливай ысчо )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1322

      Таврида 55 минут назад

      ***, это ****** и **********.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14501

      Skull_Boy 58 минут назад

      Такое ощущение, что админ данного сайта тупай блонда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +838

      jet andy 1 час назад

      Какой же зашквар размещать подобные "важные" новости на спортивном сайте.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8259

      nik55 1 час назад

      одно слово дебилы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18851

      ilichkadr > nik55 53 минуты назад

      Причём как Бузова так и телеграм-канал ТНТ вместе с бомбой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18851

      ilichkadr 1 час назад

      Ох какая важная информация!? На первую страницу журнала "Работница" СРОЧНО!

      1
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