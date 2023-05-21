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  • Экс-жена Тарасова Бузова рассказала, когда у нее последний раз был секс

Экс-жена Тарасова Бузова рассказала, когда у нее последний раз был секс

21 мая 2023, 15:01
10

Ольга Бузова, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова, ответила, когда у нее последний раз был половой акт.

«Я одна два года и три месяца. Последний секс у меня был в 2021 году.

Как справляюсь? Для меня секс не главное. Главное – любовь. Все мои мужчины знали, что я верная и преданная. Мне секс необязателен.

Как сбрасываю напряжение? Бокс, спорт, концерты, люди», – рассказала 37-летняя артистка.

  • Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
  • В 2019-2021 годах Ольга встречалась с рэп-исполнителем Давой.
  • Бузова играла с «легендами футбола в Барселоне».

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Источник: телеграм-канал ТНТ
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (10)
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ilichkadr
1684671251
Ох какая важная информация!? На первую страницу журнала "Работница" СРОЧНО!
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nik55
1684672373
одно слово дебилы
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jet andy
1684672466
Какой же зашквар размещать подобные "важные" новости на спортивном сайте.
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Skull_Boy
1684672985
Такое ощущение, что админ данного сайта тупай блонда
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Таврида
1684673159
***, это ****** и **********.
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DOCTOR PENALTY
1684673700
Насытилась сверх нормы за бурные предыдущие годы?..
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Niklas80
1684674955
Как я жил без этой информации, не знаю?!
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BVG4
1684683616
Ну всем уже более чем очевидно, что у админа лишняя хромосома! Ну или в детстве часто роняли на пол.....
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baden1969
1684689457
Соболеву сообщите эту информацию. У него тоже проблемы...
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