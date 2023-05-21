Ольга Бузова, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова, ответила, когда у нее последний раз был половой акт.
«Я одна два года и три месяца. Последний секс у меня был в 2021 году.
Как справляюсь? Для меня секс не главное. Главное – любовь. Все мои мужчины знали, что я верная и преданная. Мне секс необязателен.
Как сбрасываю напряжение? Бокс, спорт, концерты, люди», – рассказала 37-летняя артистка.
- Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
- В 2019-2021 годах Ольга встречалась с рэп-исполнителем Давой.
- Бузова играла с «легендами футбола в Барселоне».
Источник: телеграм-канал ТНТ