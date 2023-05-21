Ольга Бузова, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова, ответила, когда у нее последний раз был половой акт.

«Я одна два года и три месяца. Последний секс у меня был в 2021 году.

Как справляюсь? Для меня секс не главное. Главное – любовь. Все мои мужчины знали, что я верная и преданная. Мне секс необязателен.

Как сбрасываю напряжение? Бокс, спорт, концерты, люди», – рассказала 37-летняя артистка.