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  • Бузова обратилась к руководству Медиалиги: «Я играла с легендами футбола в Барселоне»

Бузова обратилась к руководству Медиалиги: «Я играла с легендами футбола в Барселоне»

11 мая 2023, 22:47
2

Ольга Бузова предложила свои услуги боссам МФЛ.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги. Никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году играла с легендами футбола в Барселоне.

Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова – обращайтесь напрямую! Контакты есть в аккаунтах социальных сетей», – написала певица в своем телеграм-канале.

  • Бузова – бывшая жена Дмитрия Тарасова.
  • Тарасов – президент медийного клуба «Родина Медиа».
  • Бузова приезжала в Барселону в 2019 году в рамках проекта с компанией Beko, где провела 2 дня как футболист «Барсы» на клубной базе.

Источник: телеграм-канал Ольги Бузовой
Медиафутбол
Комментарии (2)
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Solist345345
1683843029
Наверное совсем дела плохи у великой певицы и актрисы.
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mihail200606
1683868104
То что она им миньет делала,это не значит что она в футбол играла с ними..
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