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    • Бузова обратилась к руководству Медиалиги: «Я играла с легендами футбола в Барселоне»

    Бузова обратилась к руководству Медиалиги: «Я играла с легендами футбола в Барселоне»

    Ольга Бузова предложила свои услуги боссам МФЛ.

    «Пользуясь случаем, обращаюсь к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги. Никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году играла с легендами футбола в Барселоне.

    Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова – обращайтесь напрямую! Контакты есть в аккаунтах социальных сетей», – написала певица в своем телеграм-канале.

    • Бузова – бывшая жена Дмитрия Тарасова.
    • Тарасов – президент медийного клуба «Родина Медиа».
    • Бузова приезжала в Барселону в 2019 году в рамках проекта с компанией Beko, где провела 2 дня как футболист «Барсы» на клубной базе.

    Источник: телеграм-канал Ольги Бузовой

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    11.05.2023 22:47
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +863

      Solist345345 4 часа назад

      Наверное совсем дела плохи у великой певицы и актрисы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1499

      elessar arnor 4 часа назад

      пробейте бузова - танцуй, как Бузова выпускной, позабавит)

      0
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