Бузова обратилась к руководству Медиалиги: «Я играла с легендами футбола в Барселоне»

Ольга Бузова предложила свои услуги боссам МФЛ.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги. Никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году играла с легендами футбола в Барселоне.

Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова – обращайтесь напрямую! Контакты есть в аккаунтах социальных сетей», – написала певица в своем телеграм-канале.