Бузова обратилась к руководству Медиалиги: «Я играла с легендами футбола в Барселоне»

Ольга Бузова предложила свои услуги боссам МФЛ.
«Пользуясь случаем, обращаюсь к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги. Никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году играла с легендами футбола в Барселоне.
Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова – обращайтесь напрямую! Контакты есть в аккаунтах социальных сетей», – написала певица в своем телеграм-канале.
- Бузова – бывшая жена Дмитрия Тарасова.
- Тарасов – президент медийного клуба «Родина Медиа».
- Бузова приезжала в Барселону в 2019 году в рамках проекта с компанией Beko, где провела 2 дня как футболист «Барсы» на клубной базе.
Источник: телеграм-канал Ольги Бузовой