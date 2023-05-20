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    • Зарема отреагировала на проблемы «Уфы»: «Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов»

    Зарема отреагировала на проблемы «Уфы»: «Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала плачевное финансовое положение «Уфы».

    «Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл всe: суды и репутацию крепкого регионального стратега.

    И у «Уфе» так же всe плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.

    Я благодарна юристам, которые выиграли всe, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понeс наказание в нашей лиге распилов.

    Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернeт клуб в Премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмeт», – заявила Зарема.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Он судился с Федуном, требуя компенсацию за увольнение.
    • В марте 2021-го менеджер вернулся в «Уфу».
    • В прошлом сезоне команда покинула РПЛ, а сейчас идет в зоне вылета Первой лиги.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2495

      alefreddy 4 часа назад

      Да башкир облажался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Рыло свина 4 часа назад

      Зарема не не только пиарится, но и говорит правильные вещи часто!

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