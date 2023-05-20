Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема отреагировала на проблемы «Уфы»: «Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов»

Зарема отреагировала на проблемы «Уфы»: «Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов»

20 мая 2023, 08:20
2

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала плачевное финансовое положение «Уфы».

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл всe: суды и репутацию крепкого регионального стратега.

И у «Уфе» так же всe плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.

Я благодарна юристам, которые выиграли всe, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понeс наказание в нашей лиге распилов.

Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернeт клуб в Премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмeт», – заявила Зарема.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • Он судился с Федуном, требуя компенсацию за увольнение.
  • В марте 2021-го менеджер вернулся в «Уфу».
  • В прошлом сезоне команда покинула РПЛ, а сейчас идет в зоне вылета Первой лиги.

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Уфа Спартак Газизов Шамиль Салихова Зарема
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рыло свина
1684566853
Зарема не не только пиарится, но и говорит правильные вещи часто!
Ответить
alefreddy
1684567955
Да башкир облажался
Ответить
Главные новости
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
23:41
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
23:31
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
23:09
2
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
18
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
22:53
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
17
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+