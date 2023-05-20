Зарема отреагировала на проблемы «Уфы»: «Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала плачевное финансовое положение «Уфы».

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл всe: суды и репутацию крепкого регионального стратега.

И у «Уфе» так же всe плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.

Я благодарна юристам, которые выиграли всe, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понeс наказание в нашей лиге распилов.

Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернeт клуб в Премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмeт», – заявила Зарема.