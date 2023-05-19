Пискарев заявил, что Дзагоев переписан минимум на два года: «Сами ребята из ЦСКА говорили»

Экс-игрок «Спартака» Александр Пискарев высказался о футболистах с переписанным возрастом.
– С «переделанными» как тренер юношеской сборной сталкивались часто?
– Регулярно. А ведь не подкопаешься! Документы-то чистенькие. Запросы делаешь – тебе присылают метрики. Уже и не знаешь: верить, нет? Идешь к Колоскову. У него ответ один: «Подавай запрос. Все равно виноваты будете вы, если что...»
– Нам Ахрик Цвейба признался – он на год старше. Вас чей случай сразил?
– Парень играл в ЦСКА, уже на сходе... Дзагоев!
– Вы серьезно?
– Сами ребята из ЦСКА говорили, что Алан не в 1990-м родился. Я видел его в пацанах. Там Дзагоев просто разбрасывал соперников, уходил спокойненько. Сил-то больше. Народ хлопал: «Какой футболист растет!» А он года на два старше всех.
- Дзагоеву 32 года.
- Он играет за «Рубин» в Первой лиге.