Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Пискарев заявил, что Дзагоев переписан минимум на два года: «Сами ребята из ЦСКА говорили»

    Пискарев заявил, что Дзагоев переписан минимум на два года: «Сами ребята из ЦСКА говорили»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Пискарев высказался о футболистах с переписанным возрастом.

    – С «переделанными» как тренер юношеской сборной сталкивались часто?

    – Регулярно. А ведь не подкопаешься! Документы-то чистенькие. Запросы делаешь – тебе присылают метрики. Уже и не знаешь: верить, нет? Идешь к Колоскову. У него ответ один: «Подавай запрос. Все равно виноваты будете вы, если что...»

    – Нам Ахрик Цвейба признался – он на год старше. Вас чей случай сразил?

    – Парень играл в ЦСКА, уже на сходе... Дзагоев!

    – Вы серьезно?

    – Сами ребята из ЦСКА говорили, что Алан не в 1990-м родился. Я видел его в пацанах. Там Дзагоев просто разбрасывал соперников, уходил спокойненько. Сил-то больше. Народ хлопал: «Какой футболист растет!» А он года на два старше всех.

    • Дзагоеву 32 года.
    • Он играет за «Рубин» в Первой лиге.

    Новости по теме
    Дзагоев назвал условия для завершения карьеры 3
    Дзагоев – о ЦСКА: «Эти четыре буквы навсегда вписаны в мой ДНК» 3
    «В ***, давайте играть как умеем»: Дзагоев рассказал, как футболисты ЦСКА отказались от установки Слуцкого 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1103

      SLADE2019 1 час назад

      Что же молчал столько лет, правдивый ты наш?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 