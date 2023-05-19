Пискарев заявил, что Дзагоев переписан минимум на два года: «Сами ребята из ЦСКА говорили»

Экс-игрок «Спартака» Александр Пискарев высказался о футболистах с переписанным возрастом.

– С «переделанными» как тренер юношеской сборной сталкивались часто?

– Регулярно. А ведь не подкопаешься! Документы-то чистенькие. Запросы делаешь – тебе присылают метрики. Уже и не знаешь: верить, нет? Идешь к Колоскову. У него ответ один: «Подавай запрос. Все равно виноваты будете вы, если что...»

– Нам Ахрик Цвейба признался – он на год старше. Вас чей случай сразил?

– Парень играл в ЦСКА, уже на сходе... Дзагоев!

– Вы серьезно?

– Сами ребята из ЦСКА говорили, что Алан не в 1990-м родился. Я видел его в пацанах. Там Дзагоев просто разбрасывал соперников, уходил спокойненько. Сил-то больше. Народ хлопал: «Какой футболист растет!» А он года на два старше всех.