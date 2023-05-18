АПЛ. «Ньюкасл» разгромил «Брайтон» (4:1) и закрепился в топ-3

«Ньюкасл» дома крупно обыграл «Брайтон» со счетом 4:1 в перенесенном матче 25-го тура АПЛ.

Команда Эдди Хау набрала 69 очков в 36 играх и закрепилась на третьем месте в лиге.

За два тура до конца чемпионата «Ньюкасл» опережает на три балла «Манчестер Юнайтед» (есть матч в запасе) и на четыре – «Ливерпуль».

«Брайтон» идет на шестой строчке в АПЛ (в зоне Лиги Европы).

Англия. АПЛ. 25-й тур

Ньюкасл – Брайтон – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ундав (в свои ворота), 22; 2:0 – Берн, 45+4; 2:1 – Ундав, 51; 3:1 – Уилсон, 90; 4:1 – Гимарайнс, 90+1.

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