Мостовой назвал фаворита в полуфинальной паре ЛЕ «Севилья» – «Ювентус»

Александр Мостовой высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Севильей».

«Я думаю, «Севилья» является небольшим фаворитом. На их победу я бы дал 55 процентов.

Они будут играть дома, в чемпионате поправили дела, а Лига Европы является их любимым турниром.

Счет может быть ничейным. Может, кто-то одержит победу в один мяч», – спрогнозировал Мостовой.