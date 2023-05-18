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    • Мостовой назвал фаворита в полуфинальной паре ЛЕ «Севилья» – «Ювентус»

    Мостовой назвал фаворита в полуфинальной паре ЛЕ «Севилья» – «Ювентус»

    Александр Мостовой высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Севильей».

    «Я думаю, «Севилья» является небольшим фаворитом. На их победу я бы дал 55 процентов.

    Они будут играть дома, в чемпионате поправили дела, а Лига Европы является их любимым турниром.

    Счет может быть ничейным. Может, кто-то одержит победу в один мяч», – спрогнозировал Мостовой.

    • Игра состоится сегодня в Испании в 22:00 мск.
    • В Турине команды победителя не выявили – 1:1.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Ювентус».

    Источник: «Газета.ru»

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