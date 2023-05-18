Мостовой назвал фаворита в полуфинальной паре ЛЕ «Севилья» – «Ювентус»

Александр Мостовой высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Севильей».
«Я думаю, «Севилья» является небольшим фаворитом. На их победу я бы дал 55 процентов.
Они будут играть дома, в чемпионате поправили дела, а Лига Европы является их любимым турниром.
Счет может быть ничейным. Может, кто-то одержит победу в один мяч», – спрогнозировал Мостовой.
- Игра состоится сегодня в Испании в 22:00 мск.
- В Турине команды победителя не выявили – 1:1.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Ювентус».
Источник: «Газета.ru»