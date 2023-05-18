«Севилья» – «Ювентус»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги Европы

«Севилья» и «Ювентус» назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
- Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Первый матч в Турине завершился ничьей 1:1.
Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хиль, Эн-Несири.
Ювентус: Щесны, Бремер, Гатти, Данило, Куадрадо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Айлинг, Ди Мария, Кин.
Источник: сайт УЕФА