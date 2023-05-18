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    Литвинов рассказал о своей футбольной мечте

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил о желании поиграть в Европе.

    – Как у тебя с иностранными языками?

    – Английский хорошо знаю. По крайней мере разговор поддержать могу. С легионерами стараюсь на английском общаться, это для меня хорошая практика. В планах еще несколько языков изучить. Очень хочу испанский или французский.

    – Если бы тебе предложили на выбор всю карьеру в «Спартаке» провести или большую часть за границей, что бы ты выбрал? Если второе, то какую страну, какой клуб?

    – Очень тяжелый вопрос. Сейчас для меня «Спартак» – это все. Это клуб, за который я болел с детства. Учитывая все сложности, которые у нас сейчас присутствуют с переездом в Европу, трудно думать о втором варианте.

    Но, наверное, у каждого футболиста есть мечта поиграть в сильнейшем чемпионате. Я слежу за английским чемпионатом, за испанским. Вижу, на каком уровне люди играют. Надеюсь, что все наладится и возможности переехать в Европу появятся.

    • Литвинову 21 год.
    • Но провел 22 матча в сезоне РЛП, забил 3 гола и отдал ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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