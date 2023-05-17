«Реалу» грозит техническое поражение в матче с «Хетафе»

«Хетафе» подал протест на результат матча 34-го тура Примеры против «Реала» (0:1).

По информации AS, «Хетафе» требует присудить «Реалу» техническое поражение за нарушение при проведении замены.

На 84-й минуте защитник Альваро Одриосола должен был заменить полузащитника Марко Асенсио. Однако, когда Одриосола уже вышел на поле, замена потребовалась полузащитнику Эдуардо Камавинга.

В итоге Одриосола заменил травмированного Камавингу, а Асенсио вернулся на поле и продолжил играть. В «Хетафе» считают, что с поля должен был уйти Асенсио, так как замена состоялась.