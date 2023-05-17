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    «Реалу» грозит техническое поражение в матче с «Хетафе»

    «Хетафе» подал протест на результат матча 34-го тура Примеры против «Реала» (0:1).

    По информации AS, «Хетафе» требует присудить «Реалу» техническое поражение за нарушение при проведении замены.

    На 84-й минуте защитник Альваро Одриосола должен был заменить полузащитника Марко Асенсио. Однако, когда Одриосола уже вышел на поле, замена потребовалась полузащитнику Эдуардо Камавинга.

    В итоге Одриосола заменил травмированного Камавингу, а Асенсио вернулся на поле и продолжил играть. В «Хетафе» считают, что с поля должен был уйти Асенсио, так как замена состоялась.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4185

      Ziklop 9 минут назад

      Хетафе эти очки помогут избежать вылета.

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