«Реалу» грозит техническое поражение в матче с «Хетафе»

«Хетафе» подал протест на результат матча 34-го тура Примеры против «Реала» (0:1).
По информации AS, «Хетафе» требует присудить «Реалу» техническое поражение за нарушение при проведении замены.
На 84-й минуте защитник Альваро Одриосола должен был заменить полузащитника Марко Асенсио. Однако, когда Одриосола уже вышел на поле, замена потребовалась полузащитнику Эдуардо Камавинга.
В итоге Одриосола заменил травмированного Камавингу, а Асенсио вернулся на поле и продолжил играть. В «Хетафе» считают, что с поля должен был уйти Асенсио, так как замена состоялась.
- «Реал» идет на втором месте в Примере.
- Отрыв от идущего третьим «Атлетико» – 2 очка.
Источник: AS