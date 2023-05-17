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    Ловчев назвал лучшего российского арбитра

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кого считает лучшим российским арбитром.

    «Для меня совершенно очевидно, что Карасев – наш лучший судья на протяжении долгого времени. Его приглашали на международную арену, он в обойме ФИФА, УЕФА. Другое дело, что все наши судьи несвободны от всего.

    Первым безобразием считаю, что какое‑то время назад РФС запретил тренерам клубов обсуждать работу судей. Эти люди могут ошибаться меньше или больше, но они несвободны.

    Для футболистов и тренеров судьи сегодня – враги. Точно так же, как для судей – тренеры. Вот от этого все проблемы», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4211

      raritet 20 минут назад

      Конечно, нельзя сказать, что это прямо чисто российское . И в АПЛ частенько видел такое , что по сравнению с судейством в Англии вроде как и наши ничего. Только разница в том, что здесь мы знаем мотивацию изнутри, а там не всегда нам понятны мотивы. Хотя....деньги , они всегда деньги.

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      Рейтинг: +60

      Bomjipidary 1 час назад

      Для немытых лучший Кукуляк.Преданный, продажный.

      1
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      Рейтинг: +540

      Ниф-Ниф 1 час назад

      Лучший - это Поху'ян,
      Первый приз ему - баян.
      Вторым будет Поху'як,
      Ему - Кильдинский маяк.
      А еще - Казарцев Вася,
      Жаль его - стал заикаться...

      2
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