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Ловчев назвал лучшего российского арбитра

17 мая 2023, 16:26
6

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кого считает лучшим российским арбитром.

«Для меня совершенно очевидно, что Карасев – наш лучший судья на протяжении долгого времени. Его приглашали на международную арену, он в обойме ФИФА, УЕФА. Другое дело, что все наши судьи несвободны от всего.

Первым безобразием считаю, что какое‑то время назад РФС запретил тренерам клубов обсуждать работу судей. Эти люди могут ошибаться меньше или больше, но они несвободны.

Для футболистов и тренеров судьи сегодня – враги. Точно так же, как для судей – тренеры. Вот от этого все проблемы», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений Карасев Сергей
Комментарии (6)
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Ниф-Ниф
1684333017
Лучший - это Поху'ян, Первый приз ему - баян. Вторым будет Поху'як, Ему - Кильдинский маяк. А еще - Казарцев Вася, Жаль его - стал заикаться...
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Bomjipidary
1684334556
Для немытых лучший Кукуляк.Преданный, продажный.
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raritet
1684336968
Конечно, нельзя сказать, что это прямо чисто российское . И в АПЛ частенько видел такое , что по сравнению с судейством в Англии вроде как и наши ничего. Только разница в том, что здесь мы знаем мотивацию изнутри, а там не всегда нам понятны мотивы. Хотя....деньги , они всегда деньги.
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jek718875
1684338876
Кукуляка лучший арбитр ФИФА
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erybov1965
1684394574
Карасев,конечно хороший судья и лучший в России,но его одного на весь чемпионат не хватит.Да и на одну игру может не хватить,т.к есть ассистенты и WAR,которые тоже принимают решения,влияющие на результат.А это проблема.
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