Ловчев назвал лучшего российского арбитра

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кого считает лучшим российским арбитром.

«Для меня совершенно очевидно, что Карасев – наш лучший судья на протяжении долгого времени. Его приглашали на международную арену, он в обойме ФИФА, УЕФА. Другое дело, что все наши судьи несвободны от всего.

Первым безобразием считаю, что какое‑то время назад РФС запретил тренерам клубов обсуждать работу судей. Эти люди могут ошибаться меньше или больше, но они несвободны.

Для футболистов и тренеров судьи сегодня – враги. Точно так же, как для судей – тренеры. Вот от этого все проблемы», – сказал Ловчев.