Талалаев сообщил, что пишет книгу

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на слова Андрея Семенова в свой адрес.

Ранее защитник «Ахмата» заявил: «Отправить Талалаева в Первую лигу – принципиальный момент для нас».

«Семeнов большой футболист, но у него нет агрессии, стремления доказать в каждом моменте. Я к нему очень хорошо отношусь и прочитал, когда сегодня к вам ехал, в поисковике стояло то, что он сказал. К слову, когда я уходил, мне четверо игроков не пожало руки. И когда Семeнов говорит такое за весь «Ахмат» – по меньшей мере, это некрасиво.

Для кого «нас»? Ну, например, я общаюсь как с футболистами, так и с руководителями, персоналом и докторами. Более того, я советуюсь при принятии решений. Для меня Айдамиров один из самых мудрых людей российского футбола. Честно, если бы я прислушивался к его советам полностью, то не совершил бы некоторых ошибок и не совершал те, которые совершаю в своей жизни. Но тот человек олицетворяет себя со всеми. Так не бывает.

Я сейчас пишу книгу, там некоторым персонажам целая глава будет посвящена. Будет ли там Семeнов? Это человек, мы все непростые. У меня с ним проблем не было, он больше всех минут у меня отыграл. У меня был с ним конфликт? Конфликт – это когда ты, главный тренер с административным ресурсом, можешь всегда убрать человека, который тебе не нравится. А когда в интересах команды ты хочешь, чтобы он показал максимум качеств, ты создаешь искусственный конфликт время от времени для того, чтобы он показывал свой максимум.

Ещe раз, Семeнов больше всех минут отыграл у меня при мне за два года. Он был одним из лучших защитников, который начинает игру, билд-ап (выход команды от своих ворот в атаку). Но он как был медленным защитником, так и остается, поэтому он пишет, что с удовольствием отправил бы «Химки». Если ты хочешь мне отомстить, то отомсти – при чем тут «Химки»? Когда я с ними подписывал контракт, я в принципе шeл в Первую лигу. Если бы я обижался из-за всех, кто обо мне плохо говорит, то я бы настолько расстроился, что закончил с футболом», – сказал Талалаев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».