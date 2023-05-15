Семенов: «Отправить Талалаева в Первую лигу – принципиальный момент для «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов не скрывает, что в команде настроены на победу над «Химками», чтобы клуб Андрея Талалаева вылетал из РПЛ.

«Ахмат» примет «Химки» 20 мая в 19:00 мск.

Химчане на 5 очков отстают от зоны стыков за 3 тура до конца чемпионата.

Талалаев тренировал «Ахмат» до сентября 2022 года.

«Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент.

Но у меня, к сожалению, четвeртая жeлтая – не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру.

У нас есть желание победить «Химки» и личное желание победить Талалаева», – сказал Семенов.