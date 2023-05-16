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    Малком опубликовал первое фото с новорожденным сыном

    Вингер «Зенита» Малком уже прилетел в Бразилию.

    Клуб досрочно отпустил футболиста в отпуск в связи с рождением сына. Мальчика назвали Габриэл.

    В соцсетях Малком опубликовал первое фото с новорожденным ребенком.

    «Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» – написал 26-летний игрок.

    • Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.
    • Петербуржцам осталось сыграть с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
    • Бразилец – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола).

    Фото: соцсети Малкома

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18817

      ilichkadr 11 минут назад

      Счастья Малкому и его сынишке!

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