Малком опубликовал первое фото с новорожденным сыном

Вингер «Зенита» Малком уже прилетел в Бразилию.
Клуб досрочно отпустил футболиста в отпуск в связи с рождением сына. Мальчика назвали Габриэл.
В соцсетях Малком опубликовал первое фото с новорожденным ребенком.
«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» – написал 26-летний игрок.
- Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.
- Петербуржцам осталось сыграть с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- Бразилец – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола).
Фото: соцсети Малкома
Источник: «Бомбардир»