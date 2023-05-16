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Малком опубликовал первое фото с новорожденным сыном

16 мая 2023, 18:41
6

Вингер «Зенита» Малком уже прилетел в Бразилию.

Клуб досрочно отпустил футболиста в отпуск в связи с рождением сына. Мальчика назвали Габриэл.

В соцсетях Малком опубликовал первое фото с новорожденным ребенком.

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» – написал 26-летний игрок.

  • Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.
  • Петербуржцам осталось сыграть с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
  • Бразилец – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола).

Фото: соцсети Малкома

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (6)
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ilichkadr
1684251776
Счастья Малкому и его сынишке!
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jek718875
1684253018
Не похож, нет усов
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YпЬIрь-Пидepcкий
1684254354
На Медведева похож
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baden1969
1684261222
Здоровья сынишке и еще пару титулов с Зенитом папе
Ответить
raritet
1684262125
Поздравления семейству.
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ААМ
1684296600
Поздравляем хорошего игрока и порядочного человека.
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