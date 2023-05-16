Малком опубликовал первое фото с новорожденным сыном

Вингер «Зенита» Малком уже прилетел в Бразилию.

Клуб досрочно отпустил футболиста в отпуск в связи с рождением сына. Мальчика назвали Габриэл.

В соцсетях Малком опубликовал первое фото с новорожденным ребенком.

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» – написал 26-летний игрок.

Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.

Петербуржцам осталось сыграть с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Бразилец – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола).

Фото: соцсети Малкома