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  • Роналду снова призывают депортировать из Саудовской Аравии – из-за танца Джорджины

Роналду снова призывают депортировать из Саудовской Аравии – из-за танца Джорджины

16 мая 2023, 18:18
20

Джорджина Родригес взорвала соцсети, опубликовав видео своего «первого урока тверка».

Возлюбленная Криштиану Роналду занимается с известным танцором Джеком Гомесом.

Об этом написали многие европейские СМИ, в том числе Marca, Mundo Deportivo, Goal, The Sun и другие.

Однако в Саудовской Аравии традиционно такие танцы не одобрили. В комментариях люди не скрывали свое возмущение.

«Депортируйте их из Саудовской Аравии», – написал один из пользователей.

«Они вообще понимают, в какой стране находятся? Мне кажется, они делают все, чтобы их выгнали», – добавил другой.

Ранее уже звучали призывы депортировать Роналду из Саудовской Аравии. В апреле адвокат Ноуф бин Ахмед обещал добиться ареста португальца с последующим выдворением из страны. Но именитый нападающий по-прежнему в «Аль-Насре» и кстати сегодня у него игра с «Аль-Таи». Не пропустите!

Кто окажется в финале – «Сити» или «Реал»? Предскажите исход и сорвите куш!

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Источник: «Бомбардир»
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (20)
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MaxRnD
1684254635
Она справа или слева ?
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Жентус
1684258277
Лишь бы докопаться. Какая всем разница что она публикует в своем личном инстаграмме? Тем более, она же не на центре площади танцует, а в специализированном фитнес клубе. Танец есть танец, она обязана исполнять законы это страны, но не традиции, ибо она турист.
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САНЁК17
1684262529
Человек имеет право все что ему нравиться, только в специальных помещениях, как раз она так и делает
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моэм
1684296483
Убожество , как результат полного морального разложения умственно ограниченной мещанки .
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acor94
1684298777
То чувство когда жирный мужик вертит жопой лучше чем женщины.
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Anton1969
1684336397
Не понимаю! Она одетая, в помещении!!! Арабы совсем уже умом тронулись!!! Ну ладно, где-то на людях, чего вечно докапываются до всех!!! Ишь какие правильные! Закройте границу, не пускайте никого и живите, не нойте!!!
Ответить
Ibrohim546
1684345506
Мда, к сожалению тупые люди, которые ничего даже не добились в жизни кроме как матать жопами, стали популярными, а идиоты продолжают за ними наблюдать и даже поддерживать
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Anton1969
1684526918
Предупреждаю всех, если кто нибудь хоть словом, хоть чем тронет мою семью, берегитесь!!! А ты, JIEGEHDA, ещё хоть раз пискнешь, сядешь!!!
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Anton1969
1684606334
Прошу, Админов не пускать в чат неадекватов, которые порочат честь семьи!!! В частности Рейтинг: +177 JIEGEHDA
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Anton1969
1684606442
Что то не вижу честности со стороны админов! В том смысле, что прошли сутки с момента наезда на мою семью и реакции администрации!!!
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