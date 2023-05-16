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    • Роналду снова призывают депортировать из Саудовской Аравии – из-за танца Джорджины

    Роналду снова призывают депортировать из Саудовской Аравии – из-за танца Джорджины

    Джорджина Родригес взорвала соцсети, опубликовав видео своего «первого урока тверка».

    Возлюбленная Криштиану Роналду занимается с известным танцором Джеком Гомесом.

    Об этом написали многие европейские СМИ, в том числе Marca, Mundo Deportivo, Goal, The Sun и другие.

    Однако в Саудовской Аравии традиционно такие танцы не одобрили. В комментариях люди не скрывали свое возмущение.

    «Депортируйте их из Саудовской Аравии», – написал один из пользователей.

    «Они вообще понимают, в какой стране находятся? Мне кажется, они делают все, чтобы их выгнали», – добавил другой.

    Ранее уже звучали призывы депортировать Роналду из Саудовской Аравии. В апреле адвокат Ноуф бин Ахмед обещал добиться ареста португальца с последующим выдворением из страны. Но именитый нападающий по-прежнему в «Аль-Насре» и кстати сегодня у него игра с «Аль-Таи». Не пропустите!

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    Источник: «Бомбардир»

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