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    • Федотов рассказал о грубой ошибке Москалева в пользу «Ахмата» в матче с «Динамо

    Федотов рассказал о грубой ошибке Москалева в пользу «Ахмата» в матче с «Динамо

    Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 27-го тура РПЛ «Динамо» – «Ахмат» (0:3).

    «Москалeв хорошо отработал, если не считать эпизода на 79-й минуте. Футболисты «Динамо» вышли два в одного, игрок «Ахмата» выставил руку в сторону и сыграл в мяч. VAR в лице Безбородова вмешался.

    Какое могло быть объяснение со стороны Москалeва? Первое: он не видел игры рукой. Второе: он видел, что рука была прижата. У VAR эти слова не сошлись, поэтому они стали изучать направление мяча и увидели, что рука наказуемая.

    Если бы мяч не попал в руку, то прошeл бы на второго игрока «Динамо», который на скорости двигался к воротам. Это лишение явной возможности забить гол. Москалeва позвали к монитору, но он оставил своe решение в силе», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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