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    • Яркий чемпионский парад «Барселоны»: Хави угощал фанатов пивом, Левандовски зажигательно танцевал

    Яркий чемпионский парад «Барселоны»: Хави угощал фанатов пивом, Левандовски зажигательно танцевал

    «Барселона» отметила досрочную победу в чемпионате Испании, устроив красочный чемпионский парад в Каталонии.

    Автобус с командой проследовал от «Камп Ноу» к Триумфальной арке. Первое за четыре года чемпионство «Барселоны» вывело на улицы 76 тысяч человек, которые окрасили город в сине-гранатовые цвета.

    Ярче всех чемпионство отпраздновал нападающий Роберт Левандовски – он показал зажигательный танец. Главный тренер «Барсы» Хави делился с фанатами пивом, а футболисты бросали им шарфы и футболки.

    • «Барса» стала чемпионом Испании за 4 тура до конца сезона.
    • Команда стала 27-кратным чемпионом страны.

    Фото: Global Look Press.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2106

      ItalianFootball 2 часа назад

      В Германии что ли ? Что не сангрией ?)))

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