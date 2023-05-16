Яркий чемпионский парад «Барселоны»: Хави угощал фанатов пивом, Левандовски зажигательно танцевал

«Барселона» отметила досрочную победу в чемпионате Испании, устроив красочный чемпионский парад в Каталонии.

Автобус с командой проследовал от «Камп Ноу» к Триумфальной арке. Первое за четыре года чемпионство «Барселоны» вывело на улицы 76 тысяч человек, которые окрасили город в сине-гранатовые цвета.

Ярче всех чемпионство отпраздновал нападающий Роберт Левандовски – он показал зажигательный танец. Главный тренер «Барсы» Хави делился с фанатами пивом, а футболисты бросали им шарфы и футболки.

«Барса» стала чемпионом Испании за 4 тура до конца сезона.

Команда стала 27-кратным чемпионом страны.

Фото: Global Look Press.