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  • Яркий чемпионский парад «Барселоны»: Хави угощал фанатов пивом, Левандовски зажигательно танцевал

Яркий чемпионский парад «Барселоны»: Хави угощал фанатов пивом, Левандовски зажигательно танцевал

16 мая 2023, 09:50
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«Барселона» отметила досрочную победу в чемпионате Испании, устроив красочный чемпионский парад в Каталонии.

Автобус с командой проследовал от «Камп Ноу» к Триумфальной арке. Первое за четыре года чемпионство «Барселоны» вывело на улицы 76 тысяч человек, которые окрасили город в сине-гранатовые цвета.

Ярче всех чемпионство отпраздновал нападающий Роберт Левандовски – он показал зажигательный танец. Главный тренер «Барсы» Хави делился с фанатами пивом, а футболисты бросали им шарфы и футболки.

  • «Барса» стала чемпионом Испании за 4 тура до конца сезона.
  • Команда стала 27-кратным чемпионом страны.

Фото: Global Look Press.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (2)
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ItalianFootball
1684221016
В Германии что ли ? Что не сангрией ?)))
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zzzyurotim
1684276755
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