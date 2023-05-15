Агент Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Гильермо Абаскаль может добиваться своей отставки с поста главного тренера «Спартака».

«Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию.

Чел хочет уехать. Он провоцирует «Спартак» на увольнение – чтобы не он сам сказал: «Хочу уехать».

«Спартак» играл плохо, и Абаскаль виноват в том, что команда играла плохо. По тем откликам, которые доходят из Европы, из Испании, у меня складывается впечатление, что последние недели работы Абаскаля – это реально провокация на увольнение.

У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды. И мое мнение, что если он получит хорошую компенсацию от «Спартака», он легко примет команду из Испании, которая будет бороться за выход», – сказал Гурцкая.