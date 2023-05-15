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  • Агент Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение»

Агент Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение»

15 мая 2023, 23:11
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Гильермо Абаскаль может добиваться своей отставки с поста главного тренера «Спартака».

«Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию.

Чел хочет уехать. Он провоцирует «Спартак» на увольнение – чтобы не он сам сказал: «Хочу уехать».

«Спартак» играл плохо, и Абаскаль виноват в том, что команда играла плохо. По тем откликам, которые доходят из Европы, из Испании, у меня складывается впечатление, что последние недели работы Абаскаля – это реально провокация на увольнение.

У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды. И мое мнение, что если он получит хорошую компенсацию от «Спартака», он легко примет команду из Испании, которая будет бороться за выход», – сказал Гурцкая.

  • Абаскаль работает в «Спартаке» с лета 2022 года.
  • Команда уже вылетела из Fonbet Кубка России и опустилась на 4-е место в РПЛ.
  • Москвичи одержали всего 3 победы в 10 турах чемпионата после зимней паузы.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
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ScarlettOgusania
1684186206
Гурцкая - это же червь2.0, такой же пи*добол!
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моэм
1684226445
Гурцкая не первый , кто высказывает мнение , что Абаскаль только затем и заключил новый контракт , чтобы поскорее свалить получив хорошую компенсацию....за это говорят и факты , т.е. результаты сразу после заключения нового контракта ; - взято 11 очков из 27 ...-в 5 домашних матчах 4 ничьи , даже с Химками ничья ! , вылет из кубка .
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Боров мясной
1684234828
Абаскаль пришёл за неустойкой, а Спартак заставляет его работать!
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