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    • Агент Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение»

    Агент Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Гильермо Абаскаль может добиваться своей отставки с поста главного тренера «Спартака».

    «Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию.

    Чел хочет уехать. Он провоцирует «Спартак» на увольнение – чтобы не он сам сказал: «Хочу уехать».

    «Спартак» играл плохо, и Абаскаль виноват в том, что команда играла плохо. По тем откликам, которые доходят из Европы, из Испании, у меня складывается впечатление, что последние недели работы Абаскаля – это реально провокация на увольнение.

    У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды. И мое мнение, что если он получит хорошую компенсацию от «Спартака», он легко примет команду из Испании, которая будет бороться за выход», – сказал Гурцкая.

    • Абаскаль работает в «Спартаке» с лета 2022 года.
    • Команда уже вылетела из Fonbet Кубка России и опустилась на 4-е место в РПЛ.
    • Москвичи одержали всего 3 победы в 10 турах чемпионата после зимней паузы.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    15.05.2023 23:11
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