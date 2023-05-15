«Рубин» ответил на слухи об интересе к Дзюбе фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Пресс-служба «Рубина» в шутливой форме прокомментировала информацию об интересе к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

Казанский клуб опубликовал фрагмент мультфильма «Жил-был пeс», в котором Волк произносит ставшую крылатой фразу: «Шо, опять?».

«Не опять, а снова», – подписала видео пресс-служба «Рубина».