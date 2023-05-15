«Рубин» ответил на слухи об интересе к Дзюбе фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Пресс-служба «Рубина» в шутливой форме прокомментировала информацию об интересе к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.
Казанский клуб опубликовал фрагмент мультфильма «Жил-был пeс», в котором Волк произносит ставшую крылатой фразу: «Шо, опять?».
«Не опять, а снова», – подписала видео пресс-служба «Рубина».
- Нынешний контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.
- Дзюба в команде с февраля.
- Он провел за «Локо» в сезоне РПЛ 9 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Рубина»