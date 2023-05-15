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  • «Рубин» ответил на слухи об интересе к Дзюбе фразой из мультфильма «Жил-был пес»

«Рубин» ответил на слухи об интересе к Дзюбе фразой из мультфильма «Жил-был пес»

15 мая 2023, 17:25

Пресс-служба «Рубина» в шутливой форме прокомментировала информацию об интересе к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

Казанский клуб опубликовал фрагмент мультфильма «Жил-был пeс», в котором Волк произносит ставшую крылатой фразу: «Шо, опять?».

«Не опять, а снова», – подписала видео пресс-служба «Рубина».

  • Нынешний контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.
  • Дзюба в команде с февраля.
  • Он провел за «Локо» в сезоне РПЛ 9 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»
Россия. Первая лига Рубин Дзюба Артем
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