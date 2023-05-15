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    • Шалимов раскритиковал Кукуляка за момент с второй желтой карточкой Денисова

    Шалимов раскритиковал Кукуляка за момент с второй желтой карточкой Денисова

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    «Момент с удалением Денисова – там не было фола. На мой взгляд, у арбитра была нормальная позиция, не понимаю, как тут не разглядеть момент. Такие моменты VAR не смотрит, и тут ошибки арбитров неизбежны – мне кажется, тут рефери должен глубоко понимать футбол, тут даже касания не было.

    Что делать? Если не ошибаюсь, в одном из чемпионатов Европе, еще до эпохи VAR, такие моменты потом смотрели дисциплинарные органы и наказывали тех, кто симулирует. Таким образом боролись с симуляцией», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4734

      fakeid 27 минут назад

      казёл кукуляковский, запорол мне ставку на хряков

      https://ibb.co/7vzTD56

      причём дважды, упырь!

      https://ibb.co/Rp2csFp

      0
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      Рейтинг: +2483

      alefreddy 32 минуты назад

      комиссия подвластна Газпрему (ты Булганин Николай как прикажут так и лай)

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