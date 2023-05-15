Шалимов раскритиковал Кукуляка за момент с второй желтой карточкой Денисова

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Момент с удалением Денисова – там не было фола. На мой взгляд, у арбитра была нормальная позиция, не понимаю, как тут не разглядеть момент. Такие моменты VAR не смотрит, и тут ошибки арбитров неизбежны – мне кажется, тут рефери должен глубоко понимать футбол, тут даже касания не было.

Что делать? Если не ошибаюсь, в одном из чемпионатов Европе, еще до эпохи VAR, такие моменты потом смотрели дисциплинарные органы и наказывали тех, кто симулирует. Таким образом боролись с симуляцией», – сказал Шалимов.