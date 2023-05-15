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  • Шалимов раскритиковал Кукуляка за момент с второй желтой карточкой Денисова

Шалимов раскритиковал Кукуляка за момент с второй желтой карточкой Денисова

15 мая 2023, 15:26
3

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Момент с удалением Денисова – там не было фола. На мой взгляд, у арбитра была нормальная позиция, не понимаю, как тут не разглядеть момент. Такие моменты VAR не смотрит, и тут ошибки арбитров неизбежны – мне кажется, тут рефери должен глубоко понимать футбол, тут даже касания не было.

Что делать? Если не ошибаюсь, в одном из чемпионатов Европе, еще до эпохи VAR, такие моменты потом смотрели дисциплинарные органы и наказывали тех, кто симулирует. Таким образом боролись с симуляцией», – сказал Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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alefreddy
1684154704
комиссия подвластна Газпрему (ты Булганин Николай как прикажут так и лай)
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nik55
1684158351
ГАЗСРЕМ все оплатил-----какая может быть отмена ?
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JTherry
1684161378
Кухуляку газсрём-лига выставила на посмешище, прежде отправив в ссылку в "лучшую лигу мира", а как только надо было "утопить" Спартак, вытащила, как "козырного туза", из рукава - с шулерами играть опасно, у них все карты краплёные...)
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