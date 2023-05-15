«Люблю вас!»: Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством в РПЛ.
«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.
Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю! Давай, «Зенит»!» – сказал Спаллетти.
- «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
- Для команды это 5-й титул подряд.
- Петербуржцы на 11 очков опережают ЦСКА со 2-го места.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009-го по 2014-й год.
Источник: телеграм-канал «Зенита»