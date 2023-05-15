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    «Люблю вас!»: Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

    Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством в РПЛ.

    «Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.

    Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю! Давай, «Зенит»!» – сказал Спаллетти.

    • «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
    • Для команды это 5-й титул подряд.
    • Петербуржцы на 11 очков опережают ЦСКА со 2-го места.
    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009-го по 2014-й год.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +869

      dragoon000320 29 минут назад

      Лучано конечно респект, но зачем было поздравлять этого кремлевского холуя миллера...

      0
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      Рейтинг: +4734

      fakeid 30 минут назад

      круто

      1
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      Рейтинг: +189

      Bez Imeni 31 минуту назад

      Красавчик Лучано!!!

      1
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      Рейтинг: +17509

      Garrincha58 1 час назад

      Bravo signor Spalletti!!!

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