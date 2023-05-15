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«Люблю вас!»: Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

15 мая 2023, 14:54
5

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством в РПЛ.

«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.

Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю! Давай, «Зенит»!» – сказал Спаллетти.

  • «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
  • Для команды это 5-й титул подряд.
  • Петербуржцы на 11 очков опережают ЦСКА со 2-го места.
  • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009-го по 2014-й год.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Спаллетти Лучано
Комментарии (5)
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Garrincha58
1684152023
Bravo signor Spalletti!!!
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Сам_себе_сказал
1684154761
Красавчик Лучано!!!
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dragoon000320
1684154860
Лучано конечно респект, но зачем было поздравлять этого кремлевского холуя миллера...
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ItalianFootball
1684221595
Хороший год у дона Лучано.
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Ловкий Бубен
1684498116
Спасибо, Маэстро ! Поздравления с чемпионством Наполи !
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