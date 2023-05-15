«Люблю вас!»: Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством в РПЛ.

«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.

Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю! Давай, «Зенит»!» – сказал Спаллетти.