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  • Геркус назвал московский клуб, опередивший «Спартак» по популярности

Геркус назвал московский клуб, опередивший «Спартак» по популярности

15 мая 2023, 12:47
8

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус считает, что «Спартак» не является самым популярным клубом даже в Москве.

– Как вы смотрите на дискуссию о самом популярном клубе РПЛ – почему это «Спартак»?

– Не факт, кстати, что «Спартак». В Москве – точно нет. «Динамо» забрало пальму первенства.

Они поднимают молодую аудиторию, у них Овечкин в футбол играет.

И потом, Fan ID обнулил ситуацию, все с нуля начинают. «Спартаку» предстоит много работать, чтобы доказать популярность.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, «Динамо» – на 7-м.
  • Чемпионом России в 5-й раз подряд стал «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Геркус Илья
Комментарии (8)
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партизан84
1684145214
ты думай когда пули-то отливаешь
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NewLife
1684148472
Что остается герпесу ?
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Baggio1986
1684150353
Тут даже комментировать нечего...
Ответить
kvm
1684150816
злобный Герпес...
Ответить
Старикан
1684153605
Бредятина
Ответить
шахта Заполярная
1684160300
Герпес, без закуски больше не пей, развозит тебя сильно, а когда развезет, то тупость твоя на ружу лезет
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Fancyfall
1684166308
всё ещё весеннее обострение покоя не даёт?..
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Вомбат
1684170126
Еще у экспертов из ЦСКА надо спросить верят ли они, что Спартак самый популярный в России футбольный клуб. Наверняка они скажут, что это миф, и что самые популярные клубы страны - ЦСКА и Локомотив.
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