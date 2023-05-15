Геркус назвал московский клуб, опередивший «Спартак» по популярности

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус считает, что «Спартак» не является самым популярным клубом даже в Москве.
– Как вы смотрите на дискуссию о самом популярном клубе РПЛ – почему это «Спартак»?
– Не факт, кстати, что «Спартак». В Москве – точно нет. «Динамо» забрало пальму первенства.
Они поднимают молодую аудиторию, у них Овечкин в футбол играет.
И потом, Fan ID обнулил ситуацию, все с нуля начинают. «Спартаку» предстоит много работать, чтобы доказать популярность.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, «Динамо» – на 7-м.
- Чемпионом России в 5-й раз подряд стал «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»