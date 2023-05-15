Евсеев просил болбоев медленнее подавать мячи в конце игры «Факел» – «Пари НН»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев раскрыл подробности общения с болбоем во время матча с «Пари НН».
– О чем в концовке поговорили с мальчиком, который подает мячи?
– Если мяч уходит, а мы играем дома в Воронеже и наш мальчик очень быстро подает мяч, то, наверное, тут какие‑то хитрости должны быть.
Это футбол и игра на результат, тут все мелочи имеют значение. Подсказал, чтоб он подбежал к своим друзьям и подсказал, чтоб мячик потеряли.
- «Факел» победил «Пари НН» со счетом 1:0.
- Воронежцы покинули зону стыков РПЛ, обогнав «Крылья Советов».
- Евсеев возглавил команду 1 мая, после чего «Факел» выиграл оба матча.
Источник: «Матч ТВ»