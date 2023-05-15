Евсеев просил болбоев медленнее подавать мячи в конце игры «Факел» – «Пари НН»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев раскрыл подробности общения с болбоем во время матча с «Пари НН».

– О чем в концовке поговорили с мальчиком, который подает мячи?

– Если мяч уходит, а мы играем дома в Воронеже и наш мальчик очень быстро подает мяч, то, наверное, тут какие‑то хитрости должны быть.

Это футбол и игра на результат, тут все мелочи имеют значение. Подсказал, чтоб он подбежал к своим друзьям и подсказал, чтоб мячик потеряли.