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    • Евсеев просил болбоев медленнее подавать мячи в конце игры «Факел» – «Пари НН»

    Евсеев просил болбоев медленнее подавать мячи в конце игры «Факел» – «Пари НН»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев раскрыл подробности общения с болбоем во время матча с «Пари НН».

    – О чем в концовке поговорили с мальчиком, который подает мячи?

    – Если мяч уходит, а мы играем дома в Воронеже и наш мальчик очень быстро подает мяч, то, наверное, тут какие‑то хитрости должны быть.

    Это футбол и игра на результат, тут все мелочи имеют значение. Подсказал, чтоб он подбежал к своим друзьям и подсказал, чтоб мячик потеряли.

    • «Факел» победил «Пари НН» со счетом 1:0.
    • Воронежцы покинули зону стыков РПЛ, обогнав «Крылья Советов».
    • Евсеев возглавил команду 1 мая, после чего «Факел» выиграл оба матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13632

      R_a_i_n 9 минут назад

      После этого дисквалифицировать стадион до конца сезона. Пора начать бороться с затяжками и симулянтами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18400

      paracetamol 18 минут назад

      Это чо, главное событие в РПЛ?

      0
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