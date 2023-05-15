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  • Евсеев просил болбоев медленнее подавать мячи в конце игры «Факел» – «Пари НН»

Евсеев просил болбоев медленнее подавать мячи в конце игры «Факел» – «Пари НН»

15 мая 2023, 08:56
8

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев раскрыл подробности общения с болбоем во время матча с «Пари НН».

– О чем в концовке поговорили с мальчиком, который подает мячи?

– Если мяч уходит, а мы играем дома в Воронеже и наш мальчик очень быстро подает мяч, то, наверное, тут какие‑то хитрости должны быть.

Это футбол и игра на результат, тут все мелочи имеют значение. Подсказал, чтоб он подбежал к своим друзьям и подсказал, чтоб мячик потеряли.

  • «Факел» победил «Пари НН» со счетом 1:0.
  • Воронежцы покинули зону стыков РПЛ, обогнав «Крылья Советов».
  • Евсеев возглавил команду 1 мая, после чего «Факел» выиграл оба матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Факел Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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paracetamol
1684131722
Это чо, главное событие в РПЛ?
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R_a_i_n
1684132264
После этого дисквалифицировать стадион до конца сезона. Пора начать бороться с затяжками и симулянтами!
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kara-mba
1684134875
После таких заметок новости не хочется читать, противно. Сразу чувствуется дебилизм пишущих.
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portero
1684136758
И что тут нового, везде так делают.... Только этому должны были до игры научить и не тренер.
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SLADE2019
1684141713
Если это не выдумка журналиста, то Евсее конченный и...т, раз такое наговорил.
Ответить
kvm
1684151295
фу, гнилушка...
Ответить
kvm
1684151392
болбой звучит как долбо_еб...
Ответить
zigbert
1684174919
А как он отреагирует если на чужом стадионе будет происходить такое?
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