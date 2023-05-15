Радимов: «Селекция «Динамо» – катастрофа! На кого вы потратили столько денег?»

Владислав Радимов раскритиковал трансферы «Динамо» для усиления обороны.

«Серьезные вопросы к селекции клуба. Для начала, отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный центральный защитник – Сазонов, в паре с которым играл то Паршивлюк, то молодой Кутицкий.

Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латинских странах и трудностей адаптации, а чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.

Глядя на матч с «Ахматом», хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!

Кстати, про селекцию. Насколько я знаю, у «Динамо» там теперь работает Армен Маргарян, который долго трудился в «Зените», после чего сменил уже кучу клубов, неизменно уходя из которых, он поливает их грязью.

Забавно, что и сейчас результаты «Динамо» и очевидно токсичная атмосфера в команде совпала с приходом этого «специалиста». Будущим работодателям нужно это иметь ввиду, ну а «Динамо», если хочет как в 2016-м бороться за выживание, нужно его срочно повысить до спортивного директора», – написал Радимов в своем телеграм-канале.