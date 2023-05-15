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  • Радимов: «Селекция «Динамо» – катастрофа! На кого вы потратили столько денег?»

Радимов: «Селекция «Динамо» – катастрофа! На кого вы потратили столько денег?»

15 мая 2023, 08:37
4

Владислав Радимов раскритиковал трансферы «Динамо» для усиления обороны.

«Серьезные вопросы к селекции клуба. Для начала, отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный центральный защитник – Сазонов, в паре с которым играл то Паршивлюк, то молодой Кутицкий.

Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латинских странах и трудностей адаптации, а чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.

Глядя на матч с «Ахматом», хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!

Кстати, про селекцию. Насколько я знаю, у «Динамо» там теперь работает Армен Маргарян, который долго трудился в «Зените», после чего сменил уже кучу клубов, неизменно уходя из которых, он поливает их грязью.

Забавно, что и сейчас результаты «Динамо» и очевидно токсичная атмосфера в команде совпала с приходом этого «специалиста». Будущим работодателям нужно это иметь ввиду, ну а «Динамо», если хочет как в 2016-м бороться за выживание, нужно его срочно повысить до спортивного директора», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

  • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
  • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
  • После этого поражения клуб уволил главного тренера Славишу Йокановича.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Динамо Радимов Владислав
Комментарии (4)
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Эном айс
1684131064
Про "специалистов " мы помним..) " С официального поста начальника «Зенита» его сняли.. причиной стала ошибка в подаче предматчевой заявки футболистов перед поединком с ЦСКА. В проформе в качестве обязательного молодого игрока заявили Алексея Ионова, которому уже исполнилось 22 года вместо положенных 21-ого. Таким образом, он под условия РФЛ он не подошел. И в заявке «Зенита» не оказалась ни одного воспитанника собственной школы клуба. Вместо ничейного результата с москвичами, «Зениту» - техническое поражение 0:3 и штраф в 200 тысяч рублей."( матч состоялся 10 апреля 2011 года) Этот "специалист" потом загробил два состава дубля Зенита, попадался пьяным за рулём и нёс пургу на Матче...
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paracetamol
1684131945
Радимов: «На кого вы потратили столько денег?» На кого, на кого... На себя родимых. Откаты в этом клупе еще никто не отменял, все жить охота и начальству тоже. И жить хорошо!
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SLADE2019
1684145447
Евгеньева есть возможность вернуть. Все новички при Майстровиче оказались никчемными, другого слова не подберу. Но все трансферные неудачи не снимают ответственности с тренера. Команда оказалась разобранной, как Спартак при Конове (извиняюсь, если фамилию неверно написал).
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