Радимов: «Селекция «Динамо» – катастрофа! На кого вы потратили столько денег?»

Радимов: «На кого вы потратили столько денег?»
На кого, на кого... На себя родимых. Откаты в этом клупе еще никто не отменял, все жить охота и начальству тоже. И жить хорошо!
Владислав Радимов раскритиковал трансферы «Динамо» для усиления обороны.
«Серьезные вопросы к селекции клуба. Для начала, отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный центральный защитник – Сазонов, в паре с которым играл то Паршивлюк, то молодой Кутицкий.
Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латинских странах и трудностей адаптации, а чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.
Глядя на матч с «Ахматом», хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!
Кстати, про селекцию. Насколько я знаю, у «Динамо» там теперь работает Армен Маргарян, который долго трудился в «Зените», после чего сменил уже кучу клубов, неизменно уходя из которых, он поливает их грязью.
Забавно, что и сейчас результаты «Динамо» и очевидно токсичная атмосфера в команде совпала с приходом этого «специалиста». Будущим работодателям нужно это иметь ввиду, ну а «Динамо», если хочет как в 2016-м бороться за выживание, нужно его срочно повысить до спортивного директора», – написал Радимов в своем телеграм-канале.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
- Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
- После этого поражения клуб уволил главного тренера Славишу Йокановича.
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