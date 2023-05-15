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    • «Даже мертвецы в таких матчах должны оживать»: Быстров – о «Спартаке» перед дерби с ЦСКА

    «Даже мертвецы в таких матчах должны оживать»: Быстров – о «Спартаке» перед дерби с ЦСКА

    Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «Впереди дерби. Даже мертвецы в таких матчах должны оживать. Ходячие мертвецы, которые были в первом тайме в матче с «Химками», – они все равно должны оживать.

    «Спартак» может обыграть ЦСКА и должен это делать. Проблемы? Неважно. На матч-дерби ты должен готовиться уже сегодня», – сказал Быстров.

    • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 54 очками в 27 турах.
    • «Спартак» занимает 4-ю строчку с 50 баллами.
    • Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: «Газета.ru»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8336

      Беспонтий 15 минут назад

      Володька.
      Неистовый спартач.)

      0
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      Рейтинг: +2230

      ПалкоВводецъ (returned) 29 минут назад

      Кони надерут этих свиноподобных выскочек и нытиков. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4139

      Kollljan 1 час назад

      Насчет Спартака успокойтесь. ЦСКА вынесет эту командёху в одну калитку. НО! Если судейки опять не станут тянуть спам за уши.

      1
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      Рейтинг: +1307

      Таврида 1 час назад

      Да, согласен, даже Заболотный должен ожить и сыграть хоть один матч(важнейший) нормально, а не как ходячее привидение на поле.

      0
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      Рейтинг: +584

      semm 1 час назад

      Ох и трудно будет ЦСКЕ забрать серебро в этом сезоне - и Ростов, и Спартак сейчас злые на самих себя - не игры будут, а бой на смерть!

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      Рейтинг: +1307

      Таврида > semm 1 час назад

      Тем интереснее матчи. Краснодар тоже не подарок, но такой футбол мы любим.

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