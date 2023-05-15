«Даже мертвецы в таких матчах должны оживать»: Быстров – о «Спартаке» перед дерби с ЦСКА

Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
«Впереди дерби. Даже мертвецы в таких матчах должны оживать. Ходячие мертвецы, которые были в первом тайме в матче с «Химками», – они все равно должны оживать.
«Спартак» может обыграть ЦСКА и должен это делать. Проблемы? Неважно. На матч-дерби ты должен готовиться уже сегодня», – сказал Быстров.
- ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 54 очками в 27 турах.
- «Спартак» занимает 4-ю строчку с 50 баллами.
- Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».
Источник: «Газета.ru»