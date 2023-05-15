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  • «Даже мертвецы в таких матчах должны оживать»: Быстров – о «Спартаке» перед дерби с ЦСКА

«Даже мертвецы в таких матчах должны оживать»: Быстров – о «Спартаке» перед дерби с ЦСКА

15 мая 2023, 08:16
6

Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Впереди дерби. Даже мертвецы в таких матчах должны оживать. Ходячие мертвецы, которые были в первом тайме в матче с «Химками», – они все равно должны оживать.

«Спартак» может обыграть ЦСКА и должен это делать. Проблемы? Неважно. На матч-дерби ты должен готовиться уже сегодня», – сказал Быстров.

  • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 54 очками в 27 турах.
  • «Спартак» занимает 4-ю строчку с 50 баллами.
  • Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».

Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Быстров Владимир
Комментарии (6)
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semm
1684128648
Ох и трудно будет ЦСКЕ забрать серебро в этом сезоне - и Ростов, и Спартак сейчас злые на самих себя - не игры будут, а бой на смерть!
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Таврида
1684128678
Да, согласен, даже Заболотный должен ожить и сыграть хоть один матч(важнейший) нормально, а не как ходячее привидение на поле.
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Kollljan
1684129053
Насчет Спартака успокойтесь. ЦСКА вынесет эту командёху в одну калитку. НО! Если судейки опять не станут тянуть спам за уши.
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Беспонтий
1684131866
Володька. Неистовый спартач.)
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Bozigit
1684134248
Хорошо сказал)
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