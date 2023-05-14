«Нихрена не понять»: Генич – о засчитанном голе Изидора «Крыльям»

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу непонятен гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Крыльев Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

«До сих пор не могу разобраться в судейских решениях. Это просто невозможно.

Вчера Иван Обляков из ЦСКА забивает, ассистент на бровке поднимает флаг, на повторе 50/50, компьютерных линий нет, но, как нам всем объясняли, приоритет решению ассистента!

Ок, приняли. Не засчитали.

Сейчас в Самаре Изидор забивает. Ассистент поднимает флаг, на повторе всe спорно, гол в итоге засчитывают, даже со всеми рекомендациями о приоритетах.

Нихрена не понять», – написал Генич.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Самаре.

Матч в поле обслуживает Артем Любимов из Санкт-Петербурга.

У Изидора голы в 4 матчах подряд – во всех он вышел на замену.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»