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    • «Нихрена не понять»: Генич – о засчитанном голе Изидора «Крыльям»

    «Нихрена не понять»: Генич – о засчитанном голе Изидора «Крыльям»

    Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу непонятен гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Крыльев Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

    «До сих пор не могу разобраться в судейских решениях. Это просто невозможно.

    Вчера Иван Обляков из ЦСКА забивает, ассистент на бровке поднимает флаг, на повторе 50/50, компьютерных линий нет, но, как нам всем объясняли, приоритет решению ассистента!

    Ок, приняли. Не засчитали.

    Сейчас в Самаре Изидор забивает. Ассистент поднимает флаг, на повторе всe спорно, гол в итоге засчитывают, даже со всеми рекомендациями о приоритетах.

    Нихрена не понять», – написал Генич.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Самаре.
    • Матч в поле обслуживает Артем Любимов из Санкт-Петербурга.
    • У Изидора голы в 4 матчах подряд – во всех он вышел на замену.

    Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4718

      fakeid 11 минут назад

      и тут происки газпрома - скажут хряки.

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      Рейтинг: +251

      kara-mba 1 час назад

      Абсолютно верно, я тоже весь извёлся.

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