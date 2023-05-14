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  • «Нихрена не понять»: Генич – о засчитанном голе Изидора «Крыльям»

«Нихрена не понять»: Генич – о засчитанном голе Изидора «Крыльям»

14 мая 2023, 15:38
6

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу непонятен гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Крыльев Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

«До сих пор не могу разобраться в судейских решениях. Это просто невозможно.

Вчера Иван Обляков из ЦСКА забивает, ассистент на бровке поднимает флаг, на повторе 50/50, компьютерных линий нет, но, как нам всем объясняли, приоритет решению ассистента!

Ок, приняли. Не засчитали.

Сейчас в Самаре Изидор забивает. Ассистент поднимает флаг, на повторе всe спорно, гол в итоге засчитывают, даже со всеми рекомендациями о приоритетах.

Нихрена не понять», – написал Генич.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Самаре.
  • Матч в поле обслуживает Артем Любимов из Санкт-Петербурга.
  • У Изидора голы в 4 матчах подряд – во всех он вышел на замену.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Крылья Советов Изидор Вильсон
Комментарии (6)
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kara-mba
1684068081
Абсолютно верно, я тоже весь извёлся.
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Ziklop
1684072992
с таким прогрессом ещё лет пять будут обсуждать о ВАРе и приоритетах, вопрос дебилам на засыпку: почему не взять лучшее от хоккея, в том числе и объяснение судьёй, на весь стадион, после просмотра ВАРа. Главное право требования просмотра неправильного решения, хотя бы раз за игру.
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ScarlettOgusania
1684076077
после гола Конате в ворота Шунина, офсайды в РПЛ отмерили)
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GoLenaStop
1684079897
Генич - дебил, не хер его слушать
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zigbert
1684090610
Наши судьи принимают волевое решение не принимая во внимание никакие приоритеты.
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sined1951
1684094763
Тебе и понимать не надо. Твое дело хорошо освещать происходящие действия на поле. А правила игры пусть определяют судьи, а не ты и твоя шобла.
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