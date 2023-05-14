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Крылья Советов - Локомотив

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Премьер-лига, 27 тур Крылья Советов - Локомотив
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
13 августа, суббота 15:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
30 тур
21 мая, суббота 17:00 Крылья Советов 0:1 Локомотив
7 тур
11 сентября, суббота 14:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Кубок (2020/2021)
Финал
12 мая, среда 20:00 Локомотив 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
30 июня, вторник 18:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
3 августа, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 16:30 Локомотив 2:2 Крылья Советов
4 тур
19 августа, воскресенье 16:30 Крылья Советов 0:1 Локомотив
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 18:30 Крылья Советов 3:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:3 Локомотив
4 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Локомотив 0:0 Крылья Советов
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
11 апреля, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2015

22 февраля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
10 марта, понедельник 16:30 Локомотив 2:1 Крылья Советов
12 тур
5 октября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
19 ноября, понедельник 17:45 Крылья Советов 0:1 Локомотив
2 тур
28 июля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Локомотив 0:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
7 августа, суббота 21:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
2 тур
20 марта, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
3 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 15:00 Крылья Советов 2:0 Локомотив
3 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:1 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 18:30 Локомотив 5:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
22 июня, среда 19:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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