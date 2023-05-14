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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 14 мая 2023
Крылья Советов
14.05.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
40'
Д. Цыпченко
48'
В. Изидор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Локомотив
Желтая карточка
Ю. Горшков
90'
+7
Замена
А. Чиркович
️️️️
В. Шитов
90'
+4
Желтая карточка
Б. Гарре
89'
84'
Желтая карточка
В. Изидор
84'
Замена
М. Митай
️️️️
Ф. Камано
Замена
Г. Зотов
️️️️
М. Витюгов
82'
68'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
Желтая карточка
С. Бабкин
67'
65'
Замена
В. Раков
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
А. Рахманович
️️️️
А. Зуев
55'
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Изидор
Пас отдал
М. Глушенков
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
В. Изидор
️️️️
И. Игнатьев
ГОЛ! 1:0!
Д. Цыпченко
Пас отдал
В. Шитов
40'
32'
Желтая карточка
И. Игнатьев
28'
Желтая карточка
А. Карпукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛП
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Максим Витюгов
ЦП
7
Бенхамин Гарре
ПП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
11
Амар Рахманович
АП
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-4-2
1
Ломаев
4
Горшков
3
Солдатенков
4
Евгеньев
23
Бейл
17
Зуев
6
Бабкин
8
Витюгов
7
Гарре
10
Цыпченко
73
Шитов
4-2-1-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
63
Кузьмичев
59
Погостнов
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
18
Игнатьев
8
Витюгов
31
Зотов
31
Зотов
8
Витюгов
17
Зуев
11
Рахманович
11
Рахманович
17
Зуев
73
Шитов
32
Чиркович
32
Чиркович
73
Шитов
40
Камано
2
Митай
2
Митай
40
Камано
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
18
Игнатьев
18
Изидор
18
Изидор
18
Игнатьев
21
Миранчук
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
11
Раков
11
Раков
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Варанцо Петросян
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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