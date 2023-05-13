Зарема – о судействе: «Просто стыдно за РПЛ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила отказ Гильермо Абаскаля общаться с журналистами на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Я видела эту реакцию у Доменико Тедеско, знаю чувства Паоло Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги.

Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», – сказала Салихова.