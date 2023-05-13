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    Зарема – о судействе: «Просто стыдно за РПЛ»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила отказ Гильермо Абаскаля общаться с журналистами на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    «Я видела эту реакцию у Доменико Тедеско, знаю чувства Паоло Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги.

    Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», – сказала Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +18177

      Barmaleushka 53 минуты назад

      Стыдно ? А давно среди эскортниц стало модно про стыд говорить .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1153

      qawzsexdr 1 час назад

      Заговор набирает обороты, как вы не понимаете всё судьи против Спартака, нужно снова говорить с судьями

      0
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    • ...
      Рейтинг: +685

      somn 2 часа назад

      Если у человека голова, а не жопа, то он задумается: почему у трёх мужиков не получается создать команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1402

      Taps 2 часа назад

      Гнилой команде в каждом матче судьи мешают ...
      Сейчас самка федунская развоняется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22348

      Persona_non_Grata > Taps 1 час назад

      ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Спартака» Думаю что и по сегодняшнему судейству в отношении второй желтой Денисову будет такое же решение. Впрочем тебе хоть ссы в пилотку - всё одно ... (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +171

      Bez Imeni > Persona_non_Grata 1 час назад

      Не надоело жаловаться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22348

      Persona_non_Grata > Bez Imeni 1 час назад

      Ну у вас то конечно нет причин для жалоб, а если даже придумаете повод, то сразу в CAS !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18177

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 1 час назад

      ...судья ошибочно назначил пенальти в ворота Динамо ...
      Всё "нехорошее" у себя быстро забывается )))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +22348

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 1 час назад

      Ты из всего чемпионата запомнил один момент ( да и тот спорный ) и теперь тычешь им каждый день !!! И вообще не хер писать мне, а то ведь отвечу, а ты от ненависти захлебнешься ( а я гуманист - плохого даже ПРОТИВНИКАМ не желаю !!! )

      0
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      ...
      Рейтинг: +171

      Bez Imeni > Persona_non_Grata 1 час назад

      всех судят одинаково и только вы столько вони поднимаете...противно иногда слушать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18177

      Barmaleushka > Barmaleushka 1 час назад

      Самомнения у тебя "с горкой". Один момент ? Я в отличии от некоторых матчи сторонних команд по кадрам не пересматриваю , в надежде споймать "левый" аут от судьи , для последующих визгов на всю округу .
      Не надо ёжика голой "ж" стращать , мистер гуманист ))))))))))))) ..хоть ты и ********, но присягу принимать обязан.
      В матче с Краснодаром тоже не всё чисто было . СПОРНЫЙ (!) Т.е. у нас - спорные моменты , а у них преднамеренная ошибка арбитра .
      Не объективные не хера вы гуманисты .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      БеZуМныЙ 3 часа назад

      Позорит баба и так позорную свою команду.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +284

      RedMaksim97 3 часа назад

      Za*b@l@

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +946

      rac531 3 часа назад

      ЭСК: Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Спартака»
      https://youtu.be/ikfrt_NByrs

      Ждем очередное решение продажной мрази)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18782

      ilichkadr > rac531 2 часа назад

      Ну, хоть на сей раз обойдется без газпромвсёкупил...........

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5949

      Павелий > ilichkadr 2 часа назад

      Так это уже просто пункт №0, и о нём просто уже задолбало писать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8330

      Беспонтий 3 часа назад

      «Я видела эрекцию у Доменико ,
      и чувства Паоло Ваноли...
      И третий , с.ка, снова мучает судейство.
      Вот, думаю, а не говно-ли?"
      почти(с))

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22348

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 1 час назад

      "Для всех не секрет что бывают и дуры,
      И дураки так же часто бывают.
      Гомонастроенные натуры,
      Пьянь, блуд и прочие нас окружают.

      Только одно мне хотелось ответить
      Главное в том, разрешите заметить,
      Чтоб женщина женщиною была бы
      И ЧТОБЫ МУЖИК, НЕ ДАЙ БОГ, НЕ БЫЛ БАБОЙ..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      Ниф-Ниф 3 часа назад

      Судей на мыло!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18782

      ilichkadr > Ниф-Ниф 3 часа назад

      Судить будет искусственный интеллект, отмытый судейским мылом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      Ниф-Ниф > ilichkadr 3 часа назад

      Без судей играть совсем. Футбол в РПЛ дворовый, а во дворе завсегда без судей обходились. РПЛ переименовать в ППЛ - помойная псевдо лига.

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      Рейтинг: +946

      rac531 > Ниф-Ниф 3 часа назад

      А кому нужно мыло пахнущее рфсным говном?
      Их необходимо сажать за продажность и штрафовать от ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18782

      ilichkadr > Ниф-Ниф 2 часа назад

      Чем больше внимания к судьям. тем хуже они судят. Как гласит пословица" "не буди лихо, пока оно тихо".
      Я к тому, что в обществе нет людей бессовестней судей. Поэтому, чем больше мы судей шугаем, тем больше приходят в футбол некомпетентные людишки, которые захотели тупо подзаработать.

      2
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      Рейтинг: +18782

      ilichkadr 3 часа назад

      " Становится просто стыдно за Спартак", - сказала Салихова.

      9
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