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Зарема – о судействе: «Просто стыдно за РПЛ»

13 мая 2023, 19:45
26

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила отказ Гильермо Абаскаля общаться с журналистами на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Я видела эту реакцию у Доменико Тедеско, знаю чувства Паоло Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги.

Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», – сказала Салихова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (26)
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NewLife
1683997094
Снимайтесь с чемпионата.
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Napaleon Banapart
1683997783
Да хоть и баба но права на 100%. Кучка пи@оров а не судейский корпус. ..ули толку от того что они признают ошибки. Добавляйте три очка в кассу "потерпевшего".
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ilichkadr
1683998453
" Становится просто стыдно за Спартак", - сказала Салихова.
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Ниф-Ниф
1683998644
Судей на мыло!
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Беспонтий
1683999238
«Я видела эрекцию у Доменико , и чувства Паоло Ваноли... И третий , с.ка, снова мучает судейство. Вот, думаю, а не говно-ли?" почти(с))
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RedMaksim97
1683999848
Za*b@l@
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БеZуМныЙ
1683999852
Позорит баба и так позорную свою команду.
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Taps
1684000990
Гнилой команде в каждом матче судьи мешают ... Сейчас самка федунская развоняется.
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qawzsexdr
1684006667
Заговор набирает обороты, как вы не понимаете всё судьи против Спартака, нужно снова говорить с судьями
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alp
1684012634
сиди в свое сраной франции, жри черствый круассан и наслаждайся жизнью..отстань уже от России, зассыха.. и вы, журналюги, перестаньте уже транслировать ее месячные сюда
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