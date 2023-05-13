Алексей Миранчук выбыл из строя из-за перелома

Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил о травме российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Мы потеряли Миранчука, потому что он сломал мизинец на ноге в матче с «Монцей». Его не будет в игре с «Вероной». Я надеюсь, что он будет готов к следующему матчу», – цитирует Юрича телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на издание Pazzi di Fanta.
- Матч 35-го тура Серии А «Верона» – «Торино» состоится завтра, 14 мая.
- 27-летний Миранчук в сезоне Серии А провел 26 матчей, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.
- Летом игрок должен вернуться в «Аталанту», которой принадлежит.
Источник: «Матч ТВ»