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    Алексей Миранчук выбыл из строя из-за перелома

    Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил о травме российского полузащитника Алексея Миранчука.

    «Мы потеряли Миранчука, потому что он сломал мизинец на ноге в матче с «Монцей». Его не будет в игре с «Вероной». Я надеюсь, что он будет готов к следующему матчу», – цитирует Юрича телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на издание Pazzi di Fanta.

    • Матч 35-го тура Серии А «Верона» – «Торино» состоится завтра, 14 мая.
    • 27-летний Миранчук в сезоне Серии А провел 26 матчей, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.
    • Летом игрок должен вернуться в «Аталанту», которой принадлежит.

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    Источник: «Матч ТВ»

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