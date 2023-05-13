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    • Соболев: «Володька будет говорить, что я плачу, но судьи правда ошибаются против «Спартака»

    Соболев: «Володька будет говорить, что я плачу, но судьи правда ошибаются против «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    «Володька Быстров начнет рассказывать, что я плачу, но так и есть – судьи ошибаются не в нашу пользу.

    Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым судьям просто не хватает квалификации», – считает Соболев.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 4 минуты назад

      ну быстров та ещё простипома...из всех недоброжелателей Спартака - он неприятен больше всего...

      0
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      Рейтинг: +931

      rac531 15 минут назад

      Обращать внимание на Володьку, Радимова и прочую зенитовскую шваль - себя не уважать)

      1
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      Рейтинг: +1780

      Suvorov51 > rac531 3 минуты назад

      С тобой трудно не согласится, можно только дополнить Гену Флюгера- кличка бывший футбольный спец- спонтом

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