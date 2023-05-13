Соболев: «Володька будет говорить, что я плачу, но судьи правда ошибаются против «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).
- У «Спартака» на 45+1 минуте 2-ю желтую карточку получил Даниил Денисов.
- Матч в поле судил Евгений Кукуляк.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
«Володька Быстров начнет рассказывать, что я плачу, но так и есть – судьи ошибаются не в нашу пользу.
Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым судьям просто не хватает квалификации», – считает Соболев.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого