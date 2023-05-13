Хави прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Серхио Бускетс летом покинет команду.
«Бускетс – самый умный футболист, которого я когда-либо видел или с которым играл. Он гений.
Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории. Он делал отлично все как на поле, так и за его пределами», – заявил Хави.
- Бускетс провел за «Барсу» 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
- Он 8 раз брал с каталонцами Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.
- Испанский хавбек, который летом станет свободным агентом, заинтересовал 4 клуба.
Источник: твиттер Фабрицио Романо