Хави прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Серхио Бускетс летом покинет команду.

«Бускетс – самый умный футболист, которого я когда-либо видел или с которым играл. Он гений.

Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории. Он делал отлично все как на поле, так и за его пределами», – заявил Хави.