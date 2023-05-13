Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хави прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Серхио Бускетс летом покинет команду.

    «Бускетс – самый умный футболист, которого я когда-либо видел или с которым играл. Он гений.

    Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории. Он делал отлично все как на поле, так и за его пределами», – заявил Хави.

    • Бускетс провел за «Барсу» 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
    • Он 8 раз брал с каталонцами Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.
    • Испанский хавбек, который летом станет свободным агентом, заинтересовал 4 клуба.

    Новости по теме
    Хави определил замену для Бускетса в «Барселоне»
    Рамос прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»
    Четыре клуба готовят предложения для Бускетса
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 